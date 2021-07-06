В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт

Вчера, 5 июля, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли в Тункинский район, где летом 2020 года пропал самолёт Ан-2.
Сегодня, 6 июля, работники поисково-спасательной службы направились к месту проведения поисковых работ.
- Предполагается, что путь спасателей займёт два дня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
19 июля самолёт Ан-2 с бортовым номером RA-71276 вылетел из села Кырен. На борту было шесть человек – все они пилоты, которые планировали осмотреть территорию перед обработкой леса от сибирского шелкопряда. Вскоре самолёт пропал с радаров. Точный маршрут его неизвестен, а зона поисков в тайге оказалась огромной.
Самолёт искали и с воздуха, и поисковыми группами на земле. Однако никаких следов обнаружено не было.
В августе охотники рассказали, что слышали в тайге стук по металлу. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что ранее совершали облёт над той территорией, не обнаружив следов.
В ноябре 2020 года в связи с похолоданием поиски самолёта приостановили.
- Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. За помощью мы также обращались в разные инстанции, также писали обращения в «Москва. Путину», но поиски не возобновляют. Мы не теряем надежду на возвращение наших близких. Мы также будем нанимать охотников на поиски. Есть ещё технология поиски с помощью дрона, оснащённого специальным сканером, которому не мешает растительность, - говорила дочь одного из пропавших пилотов Анастасия.
В Иркутской области поиски возобновили в мае. В Бурятии к поисковым работам вернулись сейчас.
Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте Алексей Матвеев назвал историю с бесследно пропавшим Ан-2 самым загадочным авиапроисшествием за свою карьеру.