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В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт

В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Скоро будет год, как пропал вылетевший из Бурятии самолёт с шестью пилотами

Вчера, 5 июля, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли в Тункинский район, где летом 2020 года пропал самолёт Ан-2.

Сегодня, 6 июля, работники поисково-спасательной службы направились к месту проведения поисковых работ.

- Предполагается, что путь спасателей займёт два дня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

19 июля самолёт Ан-2 с бортовым номером RA-71276 вылетел из села Кырен. На борту было шесть человек – все они пилоты, которые планировали осмотреть территорию перед обработкой леса от сибирского шелкопряда. Вскоре самолёт пропал с радаров. Точный маршрут его неизвестен, а зона поисков в тайге оказалась огромной.

Самолёт искали и с воздуха, и поисковыми группами на земле. Однако никаких следов обнаружено не было.



В августе охотники рассказали, что слышали в тайге стук по металлу. В МЧС, в свою очередь, сообщили, что ранее совершали облёт над той территорией, не обнаружив следов.

В ноябре 2020 года в связи с похолоданием поиски самолёта приостановили.

- Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. За помощью мы также обращались в разные инстанции, также писали обращения в «Москва. Путину», но поиски не возобновляют. Мы не теряем надежду на возвращение наших близких. Мы также будем нанимать охотников на поиски. Есть ещё технология поиски с помощью дрона, оснащённого специальным сканером, которому не мешает растительность, - говорила дочь одного из пропавших пилотов Анастасия.

В Иркутской области поиски возобновили в мае. В Бурятии к поисковым работам вернулись сейчас.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте Алексей Матвеев назвал историю с бесследно пропавшим Ан-2 самым загадочным авиапроисшествием за свою карьеру.

самолет пропавшие без вести

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