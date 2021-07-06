В Бурятии вновь начали искать пропавший самолёт





Вчера, 5 июля, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли в Тункинский район, где летом 2020 года пропал самолёт Ан-2.Сегодня, 6 июля, работники поисково-спасательной службы направились к месту проведения поисковых работ.- Предполагается, что путь спасателей займёт два дня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.19 июля самолёт Ан-2 с бортовым номером RA-71276 вылетел из села Кырен. На борту было шесть человек – все они пилоты, которые планировали осмотреть территорию перед обработкой леса от сибирского шелкопряда. Вскоре самолёт пропал с радаров. Точный маршрут его неизвестен, а зона поисков в тайге оказалась огромной.Самолёт искали и с воздуха, и поисковыми группами на земле. Однако никаких следов обнаружено не было.