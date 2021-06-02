Поиски пропавшего самолёта из Бурятии возобновили

Поиски самолёта Ан-2, который в июле 2020 года вылетел из Бурятии и пропал, возобновили в мае в Иркутской области. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- Уже две недели, как вновь идут поиски пропавшего самолета из Бурятии. В прошлом году спасатели были вынуждены прекратить работу. Сейчас снова есть все условия, чтобы продолжить розыск, - пояснил Кобзев.
Спасателям очень нужна информация от свидетелей. Горных туристов, походников, лесников, которые видели жёлтые и синие обломки фюзеляжа, просят не скрывать информацию. Мелочей в поисках быть не может. Обратиться следует в ГУ МЧС по Бурятии - 8 (3012) 39-99-99.
- Знаю, что родственники экипажа и пассажиров не теряют надежду. И нам нельзя. Необходимо сделать всё от нас зависящее и даже больше, чтобы разыскать самолет, а главное — людей, - отметил губернатор Иркутской области.
19 июля самолёт Ан-2 с бортовым номером RA-71276 вылетел из села Кырен. На борту было шесть человек – все они пилоты, которые планировали осмотреть леса перед обработкой от сибирского шелкопряда. Вскоре самолёт пропал с радаров. Точный маршрут его неизвестен, а зона поисков оказалась огромной.
Поиски пропавшего Ан-2 были приостановлены в ноябре 2020 года, несмотря на просьбы родных пропавших пилотов не прекращать работу.
- Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. За помощью мы также обращались в разные инстанции, также писали обращения в «Москва. Путину», но поиски не возобновляют. Мы не теряем надежду на возвращение наших близких. Мы также будем нанимать охотников на поиски. Есть ещё технология поиски с помощью дрона, оснащённого специальным сканером, которому не мешает растительность, - говорила дочь одного из пропавших пилотов Анастасия.
Самолёт искали и с воздуха, и поисковыми группами на земле. Однако никаких следов обнаружено не было.
Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте Алексей Матвеев назвал историю с бесследно пропавшим Ан-2 самым загадочным авиапроисшествием за всю карьеру.
По факту исчезновения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».