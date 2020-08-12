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Экипаж пропавшего в Бурятии самолёта, возможно, подаёт сигналы

Экипаж пропавшего в Бурятии самолёта, возможно, подаёт сигналы
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Спасатели отказываются проверять информацию о металлическом стуке в лесах

Группа охотников, которая разыскивает пропавший в Бурятии самолёт Ан-2, сообщила, что слышала стук по металлу. Звук был услышан в лесу в зоне действия Бельской вышки, в районе села Онот Черемховского района Иркутской области.

Охотников-поисковиков наняли родственники пропавшего экипажа. Но охотники, к сожалению, не могут точно определить, откуда идёт звук, поскольку он отражается от гор и разносится по округе. Близкие обратились в координационный центр за помощью, но им отказали.

- В координационном центре сказали, что людей туда отправлять не будут. Нам сказали: «Покажите мне самолёт, я отправлю туда людей». Мне руководитель координационного центра сказал: «Не мешайте работать. Если мы будем на каждый стук, на каждую прихоть охотника будем отвлекаться, у нас будет бардак. Не звоните, не мешайте, не отвлекайте», - рассказала «Байкал-Daily» двоюродная сестра командира экипажа Виталия Мациевского Марина Казакова.

Самолёт с шестью людьми на борту ищут уже четвёртую неделю. За это время никаких основательных зацепок не было. «Как сквозь землю провалились», - говорит Марина.

Родственники также обращались за помощью к «проводникам с потусторонним миром» буквально с первых дней поисков. Но шаманы говорят разную информацию: кто-то утверждает, что экипаж уже погиб, кто-то, что они ещё живы, кто-то заявил, что выжила половина находящихся людей на борту.

Также предсказатели пытались указать местонахождение самолёта. Но оно было очень размыто, давалось лишь краткое описание: «Расщелина, между двумя горами, вода». В районе, где пропал самолёт, практически кругом такие места. Шаманов также просили указать конкретные места на карте, туда отправлялись поисковые группы, но и тут поиски были безрезультатны.

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сегодня сообщили, что поиски самолёта смещены к границе Бурятии и Иркутской области.

- На сегодняшний день произведена переброска наземных групп в район реки Китой и её притоков, с помощью вертолёта Ми-8 МЧС. Дополнительно направляется группа спасателей для поиска пропавшего самолёта в район административной границы Иркутской области с Окинским и Тункинским районами Бурятии - прокомментировал директор Центра по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Геннадий Буянтуев, находящийся на поисках пропавшего самолёта Ан-2

За прошедшие сутки четыре вертолёта Ми-8 совершили семь вылетов, обследовав территорию Окинского района Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 2360 кв.км. Беспилотник совершил один вылет, также в Иркутской области.

Наземные группы в составе 12 человек прошли по двум маршрутам.

Пока поиск результатов не дал.

С начала поисков авиация совершила 99 вылетов. Также совершено 11 полётов беспилотников.

С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.

Поиск осложняется тем, что неизвестно место приземления. Самолёт отправился на облёт территории для обработки лесов от сибирского шелкопряда. Но не вышел в назначенное время на связь. Ранее в республиканском МЧС сообщили, что на борту по неизвестным причинам не сработал радиомаяк, который обычно сигнализирует в случае аварии.

Таким образом, территория поисков получается огромная. На огромной площади раскинулась густая тайга, есть горы. Самолёт небольшой, и не исключено, что с воздуха его попросту не видно, а наземными группами не дойти.

Самолёт Ан-2 в последний раз видели 19 июля, когда он вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии с шестью людьми на борту. Скоро будет месяц, как пропал самолёт.



самолеты пропавшие без вести
 
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