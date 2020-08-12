Поиски Ан-2 в Бурятии: В МЧС заявили, что летали там, где слышали стук по металлу

В МЧС прокомментировали ситуацию со стуком по металлу, который слышали ищущие самолёт охотники
Сегодня в Главном управлении МЧС по Бурятии рассказали о поисках самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту, который пропал ещё 19 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области в районе села Онот группа охотников-поисковиков, которых наняли родственники пропавших членов экипажа Ан-2, услышала стук по металлу.
Близкие сообщили в координационный центр, но наземные группы на эту территорию не отправили. «В координационном центре сказали, что людей туда отправлять не будут. Мне руководитель координационного центра сказал: «Не мешайте работать. Если мы будем на каждый стук, на каждую прихоть охотника будем отвлекаться, у нас будет бардак. Не звоните, не мешайте, не отвлекайте», - рассказала «Байкал-Daily» двоюродная сестра командира экипажа Виталия Мациевского Марина Казакова.
Сегодня, 12 августа, начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Бурятии Роман Голубев подтвердил журналистам, что обращение по этому поводу, действительно, было. Вероятно, наземные группы отправлять на место не стало из-за того, что ту территорию ранее обследовали с воздуха.
- Вся информация, в том числе данная, приходит к нам. Мы взаимодействуем с координационным центром поиска и спасения из Новосибирска, который координирует и управляет этим процессом. Мы скидываем координаты, они, соответственно, картографически их накладывают на карту и организовывают работу, - сообщил Голубев.
Заместитель начальника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Николай Петров добавил, что село Онот закрыто высокими хребтами.
- Там летала авиация. Возможно, жители Тунки её не видели, потому что она взлетает с Иркутска. Есть Тункинские гольцы, Китойские гольцы, хребет Китой-Кинский. Я думаю, что Новосибирск эту версию отработал. Если посмотреть карту треков, там будет это всё отмечено, - отметил Николай Петров.
Поиски пропавшего самолёта Ан-2 ведутся уже почти месяц. За это время авиация совершила 99 вылетов. Общий охват исследованной территории составил более 23 тысяч кв. км. Также применяется беспилотная авиация, ей охвачено более 1,6 тысяч кв. км.
Сейчас наземные поисковые отряды перебрасывают из села Кырен Тункинского района к границе Бурятии и Иркутской области.
- С 29 числа заместителем председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петром Мордовским усилена группировка на 44 человека и пяти единиц техники в лице Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Забайкальской базы авиационной охраны лесов. От Главного управления МЧС России по Бурятии была представлена группировка в Тункинском районе 13 людьми и двумя единицами техники. С нарастающим итогом, общая группировка обследовала более 10 маршрутов, - сообщил начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Бурятии Роман Голубев.
Также поступают обращения и от жителей деревень, которые находятся в предгорье. От людей получено 15 обращений. По 12 из них информация уже проверена, три находятся на рассмотрении.
Осложняются поиски и дождливой погодой. В дождь видимость с воздуха составляет не более 10 метров.
Поиски Ан-2 в Бурятии: В МЧС заявили, что летали там, где слышали стук по металлу
Происшествия, Фото:
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