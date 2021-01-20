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Пропавший в Бурятии Ан-2 могут продолжить искать весной

Пропавший в Бурятии Ан-2 могут продолжить искать весной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователь назвал происшествие с самолётом самым загадочным за его карьеру

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте, подполковник Алексей Матвеев назвал историю с бесследно пропавшим в Бурятии самолётом Ан-2 самым загадочным авиапроисшествием за всю карьеру, сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним, 19 июля 2020 года «кукурузник» бесследно пропал, вылетев из посёлка Кырен. Два пилота, находящиеся за штурвалом, а также ещё 4 лётчика, бывшие на борту на пассажирских креслах, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе самолёта и шести человек до сих пор ничего неизвестно.

- Главная проблема, что Ан-2 не удалось найти по горячим следам, заключается в том, что пилоты не сообщили авиадиспетчерам о своём маршруте, - сказал Алексей Матвеев. – Из-за этого зона поисков сразу увеличилась в разы. Да, поначалу маячок, установленный в самолёте, показывал, что они летят именно в тот район, который планировали. Но, затем ловить сотовая связь перестала, и маячок вышел из зоны действия сети. Не исключено ведь, что кто-то мог предложить отклониться от маршрута, и например, слетать в другую сторону. Сложность поисков в том, что местность горная, не везде можно пройти пешком. Заметить с воздуха не получилось. Зимой, когда все в снегу, сделать это ещё сложнее. Думаю, весной поиски продолжатся. Шансы найти Ан-2 есть.

Самолёт искали и с земли, и с воздуха. Леса прочёсывали опытные охотники и поисковики. Но им так и не удалось найти каких-либо зацепок. Как сообщал «Байкал-Daily», по факту исчезновения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В сентябре поиски были прекращены. Но спустя месяц их возобновили по просьбе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Выдвигалась версия о том, что осенью в лесу видимость лучше и шансы на успешный поиск выше. Но и на этот раз ни борт, ни пропавших людей не удалось найти, и поиски вновь прекратили.


Ан-2 самолеты без вести пропавшие
 
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