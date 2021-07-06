 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка

В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тело утонувшей школьницы ещё не найдено

Накануне, 5 июля, около 15:40 на реке Уде в районе улицы Таганская в Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка. Школьница жила недалеко от места происшествия.

Поисковые работы результата не дали, сегодня они будут продолжены, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в реках Бурятии погибли три человека. В воскресенье произошло две трагедии. Вблизи села Шабур Заиграевского района утонул мужчина. В тот же день утонул 32-летний мужчина вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района. 3 июля, молодой человек утонул вблизи села Десятниково Тарбатагайского района. 
утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
Происшествия, 06.07.2021
Тело утонувшей школьницы ещё не найдено 
В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
В Бурятии молодые люди отбуксировали чужую машину в свой двор
Происшествия, 05.07.2021
У владельца спустило колесо, и он оставил машину на дороге
Житель Бурятии набросился на транспортного полицейского
Житель Бурятии набросился на транспортного полицейского
Происшествия, 05.07.2021
Молодого человека задержали, когда он лез под вагоны
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
В Бурятии дедушка насмерть придавил внука бревном
Происшествия, 05.07.2021
Четырёхлетний мальчик скончался в больнице
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
В Иркутске задержали наркодилера с кокаином на 3,5 млн рублей
Происшествия, 05.07.2021
Крупную партию наркотиков дилер привёз из Петербурга
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Крупная авария оставила улан-удэнцев без света
Происшествия, 05.07.2021
Крупная технологическая авария произошла этой ночью
Улан-удэнка обокрала сильно пьяного соседа
Улан-удэнка обокрала сильно пьяного соседа
Происшествия, 05.07.2021
Женщина украла телефон и бумажник, когда мужчина спал во дворе  
Улан-удэнка украла телефон, забытый на лавочке
Улан-удэнка украла телефон, забытый на лавочке
Происшествия, 05.07.2021
Через полчаса владелица телефона вернулась, но гаджета уже не было
В Иркутской области мужчина погиб на ночной рыбалке
В Иркутской области мужчина погиб на ночной рыбалке
Происшествия, 05.07.2021
На мужчине отсутствовал спасательный жилет
Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских
Жительница Бурятии силой выставляла из дома полицейских
Происшествия, 05.07.2021
Женщина протестовала против обыска в доме подозреваемого
В Забайкалье безоружный полицейский задержал убийцу с ножом
В Забайкалье безоружный полицейский задержал убийцу с ножом
Происшествия, 05.07.2021
Вооружённого мужчину задержал руководитель подразделения полиции
В Бурятии на трассе загорелся трактор
В Бурятии на трассе загорелся трактор
Происшествия, 05.07.2021
Пожар потушили за девять минут
В Иркутской области осуждённые объявили голодовку
В Иркутской области осуждённые объявили голодовку
Происшествия, 05.07.2021
В произошедшем разбирается прокуратура  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^