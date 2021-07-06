Тело утонувшей школьницы ещё не найдено
Накануне, 5 июля, около 15:40 на реке Уде в районе улицы Таганская в Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка. Школьница жила недалеко от места происшествия.
Поисковые работы результата не дали, сегодня они будут продолжены, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в реках Бурятии погибли три человека. В воскресенье произошло две трагедии. Вблизи села Шабур Заиграевского района утонул мужчина. В тот же день утонул 32-летний мужчина вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района. 3 июля, молодой человек утонул вблизи села Десятниково Тарбатагайского района.
В Улан-Удэ утонула 8-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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