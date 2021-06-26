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В Бурятии утонул двухлетний мальчик

В Бурятии утонул двухлетний мальчик
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Это пятый случай гибели ребёнка на водоёме с начала лета

24 июня в посёлке Ина Баргузинского района Бурятии погиб двухлетний летний ребёнок, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

- Мальчик самостоятельно вышел на улицу. За оградой дома протекает ручей, который используется жителями посёлка как поливной канал, его глубина составляет не более 50 сантиметров. Предположительно, ребёнок, оказавшись в воде, не смог выбраться на берег. Тело ребёнка течением вынесло в реку Ина, где он и был обнаружен, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев. - Причиной трагедии вновь послужило отсутствие контроля за несовершеннолетним со стороны взрослых.

Это уже пятый трагический случай гибели детей на водоёмах в Бурятии с начала лета. Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.

Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии призывают взрослых не оставлять детей без присмотра.

утопление
 
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