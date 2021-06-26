Это пятый случай гибели ребёнка на водоёме с начала лета
24 июня в посёлке Ина Баргузинского района Бурятии погиб двухлетний летний ребёнок, сообщили в республиканском ГУ МЧС.
- Мальчик самостоятельно вышел на улицу. За оградой дома протекает ручей, который используется жителями посёлка как поливной канал, его глубина составляет не более 50 сантиметров. Предположительно, ребёнок, оказавшись в воде, не смог выбраться на берег. Тело ребёнка течением вынесло в реку Ина, где он и был обнаружен, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Николай Зайцев. - Причиной трагедии вновь послужило отсутствие контроля за несовершеннолетним со стороны взрослых.
Это уже пятый трагический случай гибели детей на водоёмах в Бурятии с начала лета. Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.
Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии призывают взрослых не оставлять детей без присмотра.
В Бурятии утонул двухлетний мальчик
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина намеривался продать чужой гаджет
Дети сбежали из оздоровительного лагеря
Женщина стащила у мужчины сим-карту
В деле разбиралась прокуратура
Жителей республики просят сохранять спокойствие
В гостевом доме не было антисептика, масок, термометра и разметки
Возбуждено уголовное дело
Режим жёстких ограничительных мероприятий начинает действовать с завтрашнего дня
Виновников наказали предупреждением и штрафом
Добровольны нужны для оказания помощи нуждающимся
Перед озёрами республики также будут работать посты контроля
С завтрашнего дня в республике вводится локдаун
Молодого человека поймали полицейские
Во время преступления хозяйка жилища находилась в соседней комнате
За сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом