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В Бурятии в воскресенье утонули два человека

В Бурятии в воскресенье утонули два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Продолжается череда трагедий на водоёмах республики

В воскресенье, 4 июля, в Бурятии произошло два трагических происшествия на воде.

Вблизи села Шабур Заиграевского района утонул мужчина. Он погиб на несанкционированном для купания водоёме, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Местная администрация организовала спуск воды в русло реки Шабур через шлюз для поиска погибшего. Сегодня утром тело обнаружили местные жители. Его передали полицейским.

Также вчера утонул мужчина 1989 года рождения вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района. Он погиб на протоке реки Селенги.

На месте работали сотрудники полиции, спасатели из Улан-Удэ патрулировали реку в границах города. Вечером тело утонувшего подняли местные жители.

Череда трагедий на воде происходит в последнее время. Как сообщал «Байкал-Dailу», в субботу, 3 июля, молодой человек утонул вблизи села Десятниково Тарбатагайского района.

Также в субботу Улан-Удэ из реки Уда выловили труп мужчины. Тело, видимо, долгое время пробыло в воде, так как сразу не удалось установить, даже какой национальности погибший.

Неделей ранее, 26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.

24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок. Это уже пятый случай гибели детей на водоёмах республики с начала лета.


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