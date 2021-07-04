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В Улан-Удэ из реки выловили труп

В Улан-Удэ из реки выловили труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело мужчины обнаружили на мелководье

В субботу, 3 июля, в Улан-Удэ из реки Уда выловили труп мужчины.

Тело обнаружили днём, в 15.15 часов. Труп извлекли из воды на мелководье вблизи острова, расположенного в устье Уды, напротив улицы Банзарова, 1.

Пока личность этого погибшего неизвестна.

- Возраст и национальность установить не представилось возможным, - сообщают оперативные службы города.

Труп передан сотрудникам полиции.

Как сообщал «Байкал-Dailу», неделей ранее, 26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.

24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок. Это уже пятый случай гибели детей на водоёмах республики с начала лета.

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