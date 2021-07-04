Тело мужчины обнаружили на мелководье
В субботу, 3 июля, в Улан-Удэ из реки Уда выловили труп мужчины.
Тело обнаружили днём, в 15.15 часов. Труп извлекли из воды на мелководье вблизи острова, расположенного в устье Уды, напротив улицы Банзарова, 1.
Пока личность этого погибшего неизвестна.
- Возраст и национальность установить не представилось возможным, - сообщают оперативные службы города.
Труп передан сотрудникам полиции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», неделей ранее, 26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.
24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок. Это уже пятый случай гибели детей на водоёмах республики с начала лета.
В Улан-Удэ из реки выловили труп
Происшествия, Фото:
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