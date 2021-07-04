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В Бурятии утонул молодой человек

В Бурятии утонул молодой человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Очередная трагедия на воде произошла в республике

В Бурятии зафиксирована очередная смерть на воде. В водоёме вблизи села Десятниково Тарбатагайского района утонул молодой человек.

Сообщение об этом спасатели получили вечером в субботу, 3 июля.

- На место происшествия выехали три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ. Они подняли тело погибшего молодого человека и передали сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ из реки Уда выловили труп мужчины. Тело, видимо, долгое время пробыло в воде, так как было обезображено. Сразу не удалось установить, даже какой национальности погибший.

Неделей ранее, 26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.

24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок. Это уже пятый случай гибели детей на водоёмах республики с начала лета.
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