Очередная трагедия на воде произошла в республике
В Бурятии зафиксирована очередная смерть на воде. В водоёме вблизи села Десятниково Тарбатагайского района утонул молодой человек.
Сообщение об этом спасатели получили вечером в субботу, 3 июля.
- На место происшествия выехали три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ. Они подняли тело погибшего молодого человека и передали сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ из реки Уда выловили труп мужчины. Тело, видимо, долгое время пробыло в воде, так как было обезображено. Сразу не удалось установить, даже какой национальности погибший.
Неделей ранее, 26 июня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии утонула женщина, плававшая на ватрушке.
24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок. Это уже пятый случай гибели детей на водоёмах республики с начала лета.
В Бурятии утонул молодой человек
Происшествия, Фото:
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