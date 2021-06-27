В Бурятии женщина утонула, плавая на ватрушке





Как сообщал «Байкал-Dailу», 24 июня в посёлке Ина Баргузинского района утонул двухлетний ребёнок . Это уже пятый случай гибели детей на водоёмах с начала лета.

Днём в субботу, 26 июня на озере Гусиное в Бурятии утонула женщина. Она погибла в 200 метрах от берега, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Очевидцы пытались спасти женщину, однако добраться до неё вовремя никто не успел.Тело утонувшей подняли свидетели трагедии до приезда спасателей. Тело передали полиции.Известно, что женщина, расположившись на ватрушке отдыхала на мелководье в зоне видимости знака «Купание запрещено. Спустя какое-то время поднявшийся ветер стал относить её от берега. Затем отдыхающую опрокинуло в воду. Она погибла, так как не умела плавать.Глубина в месте утопления составила около двух метров.