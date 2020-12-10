Трагедия произошла на строительстве многоквартирного дома
Днём 8 декабря в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ был доставлен 25-летний молодой человек, упавший с шестого этажа.
По предварительным данным, молодой человек работал у индивидуального предпринимателя. Их бригада по договору подряда монтировала оконные откосы на строительстве многоквартирного дома по улице Смолина.
Накануне молодой человек в одиночку выполнял работы на шестом этаже возводимого здания. Его напарник оставался внизу и готовил новую партию откосов для монтажа. Во время крепления очередного изделия работник упал с карниза вниз.
Он рухнул на бетонную поверхность крыши подземной стоянки. Молодой человек получил повреждения головы, тела и конечностей. Пострадавшему сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Однако вскоре после госпитализации, несмотря на усилия врачей, он скончался.
Следователи проводят проверку, устанавливая полную картину происшествия. У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности. На месте происшествия изъяты и осмотрены индивидуальные средства защиты работников. Ведутся опросы очевидцев несчастного случая. Полученные данные будут сопоставлены с выводами специалистов о соблюдении правил техники безопасности, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ монтажник окон разбился насмерть
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также сотрудники ГИБДД выявляют поддельный табак
Грузовик «затащил» легковушку на парковку
Сотрудник от взятки отказался
Авария произошла перед светофором
Трагедия произошла на строительстве многоквартирного дома
После землетрясения в школах пошли трещины
Обе аварии случились на улице Ключевская
Будучи беременной, женщина распивала алкоголь
Пожар был полностью ликвидирован за три минуты
В доме не была затоплена печь
В больницу увезли и мужа, и жену
Пассажир украл телевизор на вокзале, чтобы купить билет
Мужчина избил женщину и выволок её на проезжую часть
Пропавшего юного улан-удэнца нашли росгвардейцы
Начальник пожарной части оказался на месте первым