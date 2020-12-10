В Улан-Удэ монтажник окон разбился насмерть

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Трагедия произошла на строительстве многоквартирного дома



Днём 8 декабря в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ был доставлен 25-летний молодой человек, упавший с шестого этажа.



По предварительным данным, молодой человек работал у индивидуального предпринимателя. Их бригада по договору подряда монтировала оконные откосы на строительстве многоквартирного дома по улице Смолина.



Накануне молодой человек в одиночку выполнял работы на шестом этаже возводимого здания. Его напарник оставался внизу и готовил новую партию откосов для монтажа. Во время крепления очередного изделия работник упал с карниза вниз.



Он рухнул на бетонную поверхность крыши подземной стоянки. Молодой человек получил повреждения головы, тела и конечностей. Пострадавшему сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Однако вскоре после госпитализации, несмотря на усилия врачей, он скончался.



Следователи проводят проверку, устанавливая полную картину происшествия. У работодателя истребованы журналы о проведении инструктажей по технике безопасности. На месте происшествия изъяты и осмотрены индивидуальные средства защиты работников. Ведутся опросы очевидцев несчастного случая. Полученные данные будут сопоставлены с выводами специалистов о соблюдении правил техники безопасности, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

