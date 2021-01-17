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В Улан-Удэ подожгли приют для собак «Надежда»

В Улан-Удэ подожгли приют для собак «Надежда»
Происшествия,  Фото:предоставлено приютом "Надежда"
Неизвестные пытались спалить приют для собак в микрорайоне Забайкальский

Сегодня ночью неизвестные пытались сжечь приют для бездомных собак «Надежда», расположенный в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Директор приюта Виолетта Краснобаева сообщила, что всё произошло около полуночи. В результате поджога загорелся вольер, который находится возле ворот и центрального входа. В вольере живёт собака, которая могла сгореть заживо. К счастью, собаку вовремя спасли, её лишь залили водой во время тушения огня.

- Собака из загоревшегося вольера сейчас перенесена в тёплую будку. С соседнего вольера собаки напуганы, заходить туда не ходят. Все животные взбудоражены, - рассказала директор приюта Виолетта Краснобаева.

Ущерб оказался небольшой, в частности, повреждена часть забора. Заявление о поджоге подано в полицию. Виновных будут устанавливать.



По словам Виолетты Краснобаевой, территорию приюта сейчас покинул рабочий, который тут жил. Впрочем, директор не подозревает его в поджоге, так как мужчина до этого хорошо работал. Скорее, после поджога он просто испугался за свою жизнь, говорит директор «Надежды».

- Это беспрецедентная выходка. Ну вот, «Кот и пёс» - первый, вторая – «Надежда». Что дальше будет? – горько говорит Виолетта Краснобаева.

Вокруг приюта «Надежда» сильно выросла напряжённость после нападения собак на 11-летнего мальчика 12 января в Забайкальском. С подачи представителей службы отлова местные жители обвиняют «Надежду» в том, что ребёнка искусать могли собаки из приюта. Здесь была невысокая стена, которую псы преодолевали. После страшного нападения стенку отремонтировали работники муниципального комбината по благоустройству.

Жители Забайкальского находятся на взводе. Местные уже заявляли, что готовы выйти на незаконный отстрел собак и раскидывать на улицах отраву. Недавно в местном чате местная жительница поделилась следующим сообщением: «На 30 лет Победы ездила белая иномарка. Стреляла по собачьей будке. У нас возле дома стоит старая собачья будка, в ней собак нет. В неё выстрелили два раза и уехали. Берегите своих питомцев». Достоверно ли это сообщение или фейк, пока неизвестно.

Ясно лишь, что озлобленность людей достигла высокого уровня. В том же чате накануне местная жительница написала, обратившись к соседу, который отпускает своего пса на самовыгул: «Ещё раз твоя собака налетит на меня, я её на вилы наколю и поставлю возле твоих ворот как достопримечательность. Я понятно объяснила?»

В ночь на 9 января в Улан-Удэ подожгли приют для бездомных животных «Пёс и кот». Погибли три собаки, ещё две пострадали. Местные жители не исключают, что это сделали после декабрьского нападения на 20-летнюю девушку, которую собаки едва не растерзали заживо. В том случае, правда, собаки, вероятнее всего, были домашними.

После двух этих страшных нападений власти Улан-Удэ заявили, что все приюты для собак планируют вынести из жилых зон.

26 января состоится внеочередная сессия Народного Хурала, где будет рассмотрено ужесточение мер административной ответственности за нарушения выгула и порядка регистрации собак.

Волонтёры, занимающиеся спасением собак, не в первый раз обращаются к улан-удэнцам с просьбой кастрировать и стерилизовать своих питомцев. По их словам, коробок с выброшенными щенками на улицах города меньше не становится. 
Поджог собаки
 
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