Улан-удэнцы готовы отстреливать собак

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ стая собак напала на 11-летнего мальчика. Псы искусали ребёнка с ног до головы, он в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу. Сейчас ребёнок находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Пострадавший ребёнок растёт в многодетной семье, где мама одна воспитывает трёх сыновей. Местные жители рассказывают, что семья порядочная, а дети хорошо воспитаны.
Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
За нынешнюю зиму это нападение собак в Забайкальском стало третьим по счёту. В конце декабря собаки напали на 20-летнюю девушку, которая сейчас проходит лечение в Москве. Собаки обезобразили ей лицо, покусали ноги, тело. В тот же день собаки налетели на девятилетнего мальчика, его, к счастью, успели отбить прохожие.
Местные жители сильно обеспокоены случившимся. По соседству находится приют бездомных животных «Надежда». Там содержится около 650 собак, 500 из них находится в вольерах, а остальные 150 на самовыгуле. Кроме того, территория питомника плохо огорожена, собаки имеют возможность с лёгкостью выбраться наружу.
После очередного нападения собак жители Забайкальского организовали сход. Люди готовы идти на радикальные меры – отстрел бродячих животных, передают местные жители. О своей готовности уже заявили мужчины, имеющие охотничье оружие. В случае претензий правоохранительных органов они намерены говорить, что оружие применили в целях самообороны.
Также местные жители массово требуют закрыть этот собачий приют.
«Они скоро сожрут весь посёлок!»
«Надо настаивать, чтобы прикрыли эту тюрьму для собак»
«Отстрел и только отстрел!»
Помимо этого, люди предлагают травить бродячих животных, раскидывая отравленные лакомства по району. В местной группе даже обсуждались препараты, которые будут эффективны.
По словам местных жителей, питомник находится в пяти минутах ходьбы от Дома культуры, куда дети ходят на дополнительные занятия. Также здесь находится детская площадка, на которой обитают собаки и не дают пройти на качели.
Мнение зоозащитников
Свою точку зрения на произошедшие события высказали зооволонтёры из фонда «Собака счастья». По их словам, в Улан-Удэ люди развернулась война против собак. По их мнению, корнем зла во всей этой ситуации с бродячими собаками являются недобросовестные владельцы животных. Не все жители стерилизуют своих собак, а щенков постоянно выкидывают коробками на улицу, в подъезды или подбрасывают тем же волонтёрам.
- Вся страна не в курсе, но в городе Улан-Удэ война. Люди воюют против собак, которых сами расплодили, сами повыкидывали на улицу и теперь боятся. Люди всем городом воюют против тех, кто не даст им отпор, тех, кто не может защищаться, - с этих слов зоозащитники начали свой пост.
«Собака счастья» считает, что уничтожать питомник в Забайкальском нельзя, поскольку он является единственным местом в этом районе, «которое оберегает их, идиотов, от кучи собак, ими же выкинутых! Приют годами покорно принимал к себе плоды людской безответственности, но они так и не сделали выводы».
- Один приют подожгли, другой обстреляли, в городе собак стреляют и травят. Спасибо, дорогой Улан-Удэ за воину, о которой никто не просил, - заключили зооволонтёры.
Что дальше?
Пока конкретного решения острого для Бурятии вопроса нет. После декабрьского случая нападения собак на человека в Улан-Удэ проводили подворовые обходы, объясняя владельцам собак про недопустимость самовыгула собак.
Также планируется ужесточить штрафы для хозяев, чьи четвероногие вольно гуляют по улицам, до 50 тысяч рублей. Глава Бурятии инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала по данному вопросу.
В свою очередь, жители Забайкальского на очередном сходе соберут подписи, которые направят в прокуратуру и президенту России.