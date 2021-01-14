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В Улан-Удэ преградили пути выхода собакам из приюта

В Улан-Удэ преградили пути выхода собакам из приюта
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
В приюте «Надежда» провели необходимые работы после нападений собак на людей

Накануне, 13 января, в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ починили стену в приюте для собак «Надежда». Также были проделаны и другие работы, чтобы собаки больше не могли выбираться на улицы. Ремонтировали сотрудники городского комбината по благоустройству.

- МБУ «Комбинат по благоустройству» вчера закрыл все выходы с приюта «Надежда», - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.





Ранее частный приют «Надежда» с подачи представителя службы отлова обвинили в том, что его собаки через невысокую стенку выходят на улицы посёлка. 12 января, в день, когда искусали 11-летнего мальчика, в посёлке работали полицейские, группы отлова и представители мэрии. Они запечатлели на видео, насколько свободно собаки могут преодолевать стену приюта.


По оценке депутата Улан-Удэнского горсовета Сергея Бурдикова, сейчас в «Надежде» содержится около 650 собак, а вольеры активно расширяются.

В Забайкальском после страшного нападения собак на 20-летнюю девушку в конце декабря и на 11-летнего мальчика 12 января сложилась напряжённая и даже взрывоопасная ситуация. Местные жители готовы сами выйти на незаконный отстрел уличных собак. «Иначе сожрут весь посёлок», - говорят местные. Представители приюта «Надежда» и другие городские волонтёры получают реальные угрозы в соцсетях.

«В Улан-Удэ война. Люди воюют против собак, которых сами расплодили, сами повыкидывали на улицу и теперь боятся. Люди всем городом воюют против тех, кто не даст им отпор, тех кто не может защищаться. В Зверосовхозе на ребёнка напали собаки. И знаете, какой вывод сделали люди? Сжечь местный приют и убить всех собак», - говорят в фонде «Собака счастья».

Телеграм-канал «Около Байкала» напоминает, что приют «Надежда» был создан при мэре Айдаеве. Тогда это место в Зверосовхозе было на отшибе от жилья. Частный сектор нарос вокруг позже. «Насколько знаю, никогда никаких денег от мэрии приют не получал, жил только на пожертвования и доходы его организаторов», - говорится в сообщении канала «Около Байкала». Руководство приюта не раз рассказывало о щенках, которых улан-удэнцы коробками постоянно подбрасывают к их дверям.

Накануне стало известно, что искусанного собаками мальчика, который находится в тяжёлом состоянии, спецбортом перевезут в Москву. У ребёнка множественные травмы по всему телу – от ног до головы.

На днях следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак в Забайкальском.

Вчера же две собаки покусали 18-летнюю девушку, на этот раз на улице Ключевская.
собаки
 
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