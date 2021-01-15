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В Бурятии назначена дата сессии по «собачьему» вопросу

В Бурятии назначена дата сессии по «собачьему» вопросу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Внеочередную сессию инициировал глава Бурятии

Внеочередная сессия Народного Хурала, которую инициировал глава Бурятии Алексей Цыденов, состоится 26 января. Решение об этом принял сегодня совет Народного Хурала.

В пресс-службе парламента сообщили, что депутаты рассмотрят два вопроса. Первый связан с ужесточением мер административной ответственности владельцев и домашних животных и приютов для животных за нарушения выгула и порядка регистрации. Так, в случае нападения собак на людей для физических лиц предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

Другой вопрос внеочередной сессии – внесение изменений в республиканский закон о налогах и сборах, отнесённых законодательством к ведению субъектов РФ. В части обеспечения перехода максимального количества плательщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения, а также регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Как сообщал «Байкал-Daily», «собачий» вопрос вынесли на внеочередную сессию после резонансных нападений собак на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика. Оба пострадавших сейчас проходят лечение в Москве.
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