Внеочередную сессию инициировал глава Бурятии
Внеочередная сессия Народного Хурала, которую инициировал глава Бурятии Алексей Цыденов, состоится 26 января. Решение об этом принял сегодня совет Народного Хурала.
В пресс-службе парламента сообщили, что депутаты рассмотрят два вопроса. Первый связан с ужесточением мер административной ответственности владельцев и домашних животных и приютов для животных за нарушения выгула и порядка регистрации. Так, в случае нападения собак на людей для физических лиц предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.
Другой вопрос внеочередной сессии – внесение изменений в республиканский закон о налогах и сборах, отнесённых законодательством к ведению субъектов РФ. В части обеспечения перехода максимального количества плательщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения, а также регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Как сообщал «Байкал-Daily», «собачий» вопрос вынесли на внеочередную сессию после резонансных нападений собак на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика. Оба пострадавших сейчас проходят лечение в Москве.
В Бурятии назначена дата сессии по «собачьему» вопросу
Власть, Фото:
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