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В Улан-Удэ подожгли приют для бездомных животных

В Улан-Удэ подожгли приют для бездомных животных
Происшествия,  Фото:соцсети
Поджог был совершён сегодня ночью 

Сегодня около двух часов ночи подожгли приют для бездомных животных «Кот и пёс». Об этом сообщается в официальной группе приюта в социальной сети.

- Мало того, что убивают на улицах всех собак без разбора, добрались и до приюта! Кому это понадобилось?! Надеюсь, следствие разберётся. Есть подозреваемый. Самое страшное - в дыму задохнулись 3 собаки, 2-х увезли в клинику «Айболит». Остальных удалось спасти, вынести на улицу. Собаки с гуманного отлова оставались в приюте на лечении, - говорится в соцсети. 


В результате пожара разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол.

- Нам как никогда нужна ваша поддержка, любая помощь: доски, линолеум, сено для утепления вольеров, просто рабочие руки, чтобы помочь отремонтировать помещение, - обращаются с просьбой к улан-удэнцам представители приюта.  

Их телефоны указаны в группе приюта - https://vk.com/pryut_kot_i_pes.


пожар
 
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