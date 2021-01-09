В Улан-Удэ подожгли приют для бездомных животных



Сегодня около двух часов ночи подожгли приют для бездомных животных «Кот и пёс». Об этом сообщается в официальной группе приюта в социальной сети.



- Мало того, что убивают на улицах всех собак без разбора, добрались и до приюта! Кому это понадобилось?! Надеюсь, следствие разберётся. Есть подозреваемый. Самое страшное - в дыму задохнулись 3 собаки, 2-х увезли в клинику «Айболит». Остальных удалось спасти, вынести на улицу. Собаки с гуманного отлова оставались в приюте на лечении, - говорится в соцсети.







Их телефоны указаны в группе приюта - https://vk.com/pryut_kot_i_pes.







В результате пожара разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол.- Нам как никогда нужна ваша поддержка, любая помощь: доски, линолеум, сено для утепления вольеров, просто рабочие руки, чтобы помочь отремонтировать помещение, - обращаются с просьбой к улан-удэнцам представители приюта.