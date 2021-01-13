В Улан-Удэ на поиск агрессивных собак вышли полицейские

Микрорайон, где произошли страшные нападения собак на людей, будут патрулировать ежедневно
Микрорайон Забайкальский, где в конце декабря собаки терзали 20-летнюю девушку, а вчера искусали 11-летнего мальчика, теперь ежедневно будут патрулировать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. В патрули вышли три бригады по отлову безнадзорных собак и полицейские.
Сегодня вместе с бригадами по отлову безнадзорных животных работают более 20 сотрудников полиции. Они задействованы в рейде по установлению безнадзорных или агрессивных собак в посёлке Забайкальский. Проводится подворовый обход. Собак во дворах фотографируют для того, чтобы их опознали очевидцы нападений.
Из резервных фондов администрации Улан-Удэ и правительства Бурятии выделены средства на «изъятие из среды обитания» подозрительных в заболевании бешенством домашних животных (собак, кошек) без владельцев. С компаниями ООО «Жада» и ООО «Добрые дела» заключены контракты на изъятие 2 758 особей.
По состоянию на 12 января, подрядчики отловили 503 собаки. В том числе с момента введения режима повышенной готовности на территории микрорайона Забайкальский отловлено 97 особей, сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал, чтобы собак без хозяев на улицах города не осталось. Проверяющие придут в городские приюты для бездомных собак. Сами приюты хотят вынести из жилых районов.
Глава Бурятии инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней будет рассмотрено увеличение штрафов для владельцев собак, которых отпускают их на самовыгул. Штраф вырастет до 50 тысяч рублей.
Улан-Удэ взбудоражен после вчерашнего нападения собак на 11-летнего мальчика в Забайкальском. Его искусали с головы до ног. Операция длилась более трёх часов, а сейчас ребёнок находится в состоянии медикаментозного сна. Кроме того, и месяца не прошло после страшного нападения стаи собак на 20-летнюю девушку в том же Забайкальском. Девушку собаки обезобразили и искусали до костей, сейчас она лечится в Москве. Родные называют прогрессом уже то, что Татьяна смогла ненадолго сесть.
Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней будет рассмотрено увеличение штрафов до 50 тысяч рублей для граждан, отпускающих собак на самовыгул.
Жители Забайкальского готовы взяться за оружие и сами отстрелять животных.
В Улан-Удэ на поиск агрессивных собак вышли полицейские
Происшествия, Фото:
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