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В Улан-Удэ искусанного собаками мальчика ввели в медикаментозный сон

В Улан-Удэ искусанного собаками мальчика ввели в медикаментозный сон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Операция длилась 3,5 часа

В детской республиканской клинической больнице сообщили о состоянии 11-летнего мальчика, на которого вчера в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ напали собаки.

- После проведённого комплекса лечебных мероприятий (противошоковые, восстановительные хирургические) состояние ребёнка тяжелое, но стабильное. Он находится под круглосуточным наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации, в состоянии медикаментозного сна. Параметры жизнедеятельности стабильные, - сообщили в детской больнице.

Вчерашняя операция длилась 3,5 часа. После ребёнок был переведён в отделение реанимации, где его навестила мама.

- Мать находится в постоянной связи с лечащими врачами, - рассказали в медучреждении.

Сегодня в 14 часов состоится телемедицинская консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (президент Леонид Рошаль).

- В больнице есть всё необходимое на сегодня для лечения ребёнка. Мы благодарим всех неравнодушных жителей республики за готовность помочь! – заключили в больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», собаки напали на 11-летнего мальчика в посёлке Забайкальский накануне утром, 12 января. Спас его пенсионер, который в то утро пошёл в магазин – пожилой мужчина с трудом отогнал собак от школьника.

Псы сильно искусали мальчика: ребёнок находился в тяжёлом состоянии, у него было много рваных ран от головы до ног.

Накануне в посёлке отловили несколько собак, в том числе со следами крови. Звучат предположения, что напавшие собаки выбежали из приюта «Надежда».

После данного инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней будет рассмотрено увеличение штрафов до 50 тысяч рублей для граждан, отпускающих собак на самовыгул.





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