В Бурятии созывают сессию Хурала из-за нападений собак

Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала после сегодняшнего нападения собак на 11-летнего мальчика. На внеочередной сессии будет рассмотрен законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих цепных собак на самовыгул.
- После принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий, может увеличиться до 50 тысяч рублей. После первого серьёзного случая нападения собак на девушку в декабре практика показывает, что сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне. Необходимо действовать законодательно, - цитирует пресс-служба правительства Алексея Цыденова.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на улице Васильковая в микрорайоне Забайкальский четыре собаки набросились на 11-летнего мальчика.
Сейчас пострадавший школьник находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. У него многочисленные рваные раны ног.
По словам местных жителей, собак от ребёнка отогнал пенсионер, который на счастье оказался поблизости.
После нападения собак в Забайкальский срочно приехали группы отлова. Они поймали семь собак, на трёх из которых есть следы крови.