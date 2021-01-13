Улицы Улан-Удэ решили очистить от собак

Приюты для собак хотят вынести из жилых зон
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал, чтобы собак без хозяев на улицах города не осталось.
Сегодня на планерном совещании мэр дал поручения по регулированию численности безнадзорных животных. Поручения были даны комитету городского хозяйства, комитету по финансам, управлению по ЧС, единой дежурно-диспетчерской службе, районным администрациям и т. д., сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В частности, Игорь Шутенков поручил комитету городского хозяйства совместно с районными администрациями проверить все городские приюты. В случае нарушения содержания животных передать данные в прокуратуру Бурятии для принятия правовых решений.
Будет рассмотрена возможность выноса приютов для животных из жилых зон. Речь идёт не о том, чтобы переселить волонтёров с их подопечными прямо в лес, а, главное, вынести из жилых микрорайонов. Тот же приют «Надежда», который находится в посёлке Забайкальский, обвиняют в том, что собаки оттуда свободно бегают по улицам.
Также комитету по финансам дано поручение предусмотреть объём средств, необходимых для отлова безнадзорных животных.
– Определить и довести до комитета городского хозяйства объём денежных средств на изъятие собак с улиц. И увеличить количество бригад, – подчеркнул мэр.
Кроме того, Игорь Шутенков поручил главе администрации Октябрьского района Андрею Сухорукову, председателю комитета городского хозяйства Сергею Гашеву, правовому комитету принять участие в сходе жителей Забайкальского, который состоится сегодня.
– Необходимо выслушать людей, показать, что мы делаем и возможные варианты развития. Принять максимальные меры по изъятию животных. Без хозяев собак на улицах не должно остаться, – отметил Игорь Шутенков.
Единой дежурно-диспетчерской службе дано поручение проанализировать все обращения граждан и обобщить эту информацию для дальнейших решений.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ всколыхнуло вчерашнее нападение собак на 11-летнего мальчика в Забайкальском. Он искусан с головы до ног, а сейчас находится в реанимации в медикаментозном сне. Мама мальчика одна воспитывает трёх сыновей.
Глава Бурятии инициировал созыв внеочередной сессии Народного Хурала. На ней будет рассмотрено увеличение штрафов для владельцев собак, которых отпускают их на самовыгул. Штраф вырастет до 50 тысяч рублей.
Жители Забайкальского готовы взяться за оружие и сами отстрелять животных (что, впрочем, незаконно).
ВАЖНО!
Подать заявки по фактам нахождения и обитания бездомных собак в Улан-Удэ можно подать круглосуточно в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-36-65, 21-29-72, 37-90-51, 051 для стационарных телефонов.
Улицы Улан-Удэ решили очистить от собак
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