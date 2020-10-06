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В Бурятии третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом

В Бурятии третий день подряд выявляют более 90 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус, набравший обороты в последние дни, на спад не идёт

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 6 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7559. Из них почти 60% - 4535 – в Улан-Удэ.

За минувшие сутки заболели ещё 95 человек. Темпы заражения, резко взлетевшие недавно, пока не снижаются. Третий день подряд суточный прирост превышает 90 заражённых. Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус пошёл в гору на прошлой неделе: вместо сентябрьских среднесуточных +60 прирост сперва составил +75 заражённых, затем +79, +84. В субботу выявили 89 заражённых. В воскресенье был побит рекорд – сразу 98 заразившихся. В понедельник рост составил 95 больных, столько же, сколько и сегодня.

- Из 95 новых случаев COVID-19: 49 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными, - уточнили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 5980 человек, или 79%. В том числе накануне вылечились 45 пациентов.

Умерло 79 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончался 77-летний мужчина. Вообще же, летальные исходы фиксируются четвёртый день подряд.

На сегодня проходит лечение в стационарах республики 731 больной. В их числе 13 детей. 20 тяжелобольных взрослых находятся в реанимации (из них 11 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких).

На амбулаторном лечении находятся ещё 769 пациентов с лёгким течением болезни.

Растёт занятость коечного фонда.

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1076 коек, занято – 759, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 731, свободно 317 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,5%, - сообщили в оперштабе.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 2940 человек, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в своём обращении в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил тревожные данные: в Улан-Удэ занято уже более 90% ковидных коек.

Дополнительные койки начали разворачивать в нескольких медучреждениях, в их числе, например, кожно-венерологический диспансер. Также рассматривается возможность установить ковидные койки в гостиницах.

На помощь медикам Улан-Удэ отправляют специалистов из районов, а также студентов.

Накануне Алексей Цыденов проехался по ковидным стационарам.

К слову, крупных очагов коронавирус, по данным, озвученным в понедельник, в Бурятии нет. В основном болезнь расходится по семейным очагам.

Вчера в Бурятии рассказали о тех очагах группового инфицирования, которые были зафиксированы ранее. В их числе празднование свадеб, шаманские обряды или, например, совместный выезд на отдых энергетиков Курумканского РЭС.

Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров в беседе с руководителем управления Роспотребнадзора Сергеем Ханхареевым рассказал, как перенёс COVID-19.

Жителей Бурятии, переболевших коронавирусом, призывают сдать плазму. Плазма с антителами на коронавирус используется для лечения тяжелобольных пациентов.

С сегодняшнего дня на две недели все школы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, на всей территории Иволгинского района, а также в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй перешли на дистанционный формат обучения.

Также с 5 октября организации обязаны перевести минимум 30% своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».



коронавирус
 
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