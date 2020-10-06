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Коронавирус в Бурятии унёс ещё одну жизнь

Коронавирус в Бурятии унёс ещё одну жизнь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Больные COVID-19 умирают четвёртый день подряд

Накануне в Бурятии скончался ещё больной коронавирусом. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19, таким образом, достигло 79.

Умершему пациенту было 77 лет.

- В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» умер пациент 77 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с хронической ишемией мозга, субкомпенсацией, ишемической болезнью сердца, - сообщили в республиканском оперштабе.

Перед смертью пожилой мужчина находился в стационаре девять суток, из них в отделении реанимации четверо суток.

Летальные исходы в Бурятии фиксируются четвёртый день подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», днём скончались два человека – мужчина и женщины, обоим было 82 года. За день до этого умерла 84-летняя пациентка. До неё – мужчины 91 года и 64 лет.

На утро 6 октября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7559 (+95 за сутки).


коронавирус смерть
 
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