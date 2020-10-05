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Жителей Бурятии просят сдать антиковидную плазму

Жителей Бурятии просят сдать антиковидную плазму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Плазма используется для лечения больных коронавирусом

Жителей Бурятии, переболевших коронавирусом, призывают сдать плазму. Плазма с антителами на коронавирус используется для лечения тяжелобольных пациентов.

По словам министра республики Евгении Лудуповой, антиковидная плазма не является основным методом лечения, а «методом способствующим».

На республиканскую станцию переливания крови ранее обратились первые немногочисленные доноры. Ими стали переболевшие медицинские работники.

- Обращаюсь ко всем жителям республики, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию, нам нужны доноры антиковидной плазмы, как можно скорее для тяжёлых больных. Если вы переболели коронавирусной инфекцией до сентября и согласны на донорство, позвоните по телефону: 8(3012) 43-72-34 на станцию переливания крови. Вам назначат время сдачи крови для плазмы, - обратилась к жителям главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшнее утро в республике зарегистрировано 7464 случая заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 5935 человек, умерло 78 человек. Проходят лечение в стационарах республики 700 больных. На амбулаторном лечении находится 751 пациент.
коронавирус Донорство крови
 
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