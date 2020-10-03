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Школы Бурятии вновь переводят на «дистанционку»

Школы Бурятии вновь переводят на «дистанционку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 5 октября школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов переходят на дистанционную форму обучения

С понедельника на 14 дней общеобразовательные организации в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, посёлках Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района переходят на дистанционную форму обучения. Причина – осложняющаяся эпидемиологическа ситуация с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Данное решение республиканский оперштаб принял на очередном заседании в субботу, 3 октября. Поправки будут внесены в указ главы Бурятии.

- Сегодня, в условиях осложняющейся эпидобстановки, с огромной нагрузкой работает система здравоохранения. Нам необходимо сейчас помочь медикам, и хотя бы на такой период снизить нагрузку на них. Пока дети находятся дома, значительно снизится объем работы по противоэпидемическим мероприятиям в школах, отслеживанию контактных лиц, организации медицинской помощи, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

3 октября суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Бурятии составил 89 новых случаев. Всего за весь период в республике зарегистрирован 7271 случай, из которых 4333 – в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии приняли ещё одну меру – работодатели обязаны отправить на удалёнку 30% работников с 5 октября по 18 октября. Отчитаться об этом нужно на портале «Работающая Бурятия».

школы коронавирус
 
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