Глава Бурятии проинспектировал ковидные стационары

- Проверил как разворачиваются в Улан-Удэ дополнительные места для лечения больных коронавирусом. Запас мест в больницах мы обеспечим. Но лучше не болеть совсем. Земляки, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности! Врачам, всем медработникам и персоналу, работающим в ковидных стационарах, низкий поклон, - написал Алексей Цыденов в соцсетях.







