Глава Бурятии проинспектировал ковидные стационары

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях сообщил, что проверил ковидные стационары. Глава выложил селфи в специальном защитном костюме. Судя по фото, он общался не только с врачами, но и с больными.
- Проверил как разворачиваются в Улан-Удэ дополнительные места для лечения больных коронавирусом. Запас мест в больницах мы обеспечим. Но лучше не болеть совсем. Земляки, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности! Врачам, всем медработникам и персоналу, работающим в ковидных стационарах, низкий поклон, - написал Алексей Цыденов в соцсетях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ сложилась непростая ситуация с заболеваемостью, которая резко скакнула вверх. В своём обращении в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил тревожные данные: в Улан-Удэ занято уже более 90% ковидных коек.
Дополнительные койки начали разворачивать в нескольких медучреждениях, в их числе, например, кожно-венерологический диспансер. Также рассматривается возможность установить ковидные койки в гостиницах.
На помощь медикам Улан-Удэ отправляют специалистов из районов, а также студентов.