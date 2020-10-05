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В Бурятии вновь выявили почти 100 больных коронавирусом за сутки

В Бурятии вновь выявили почти 100 больных коронавирусом за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость коронавирусом, побившая вчера рекорд, темпы не сбавляет

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7464. Из них по Улан-Удэ – 4478.

За сутки заболели ещё 95 пациентов. Заболеваемость, набравшая обороты, на спад пока не идёт. Накануне, в воскресенье, был и вовсе побит печальный рекорд – заболели сразу 98 человек. Прежний рекорд был – плюс 90 больных за сутки, он держался с июня. В субботу суточный прирост был 89 заражённых. Вообще, на прошлой неделе коронавирус резко пошёл в гору: вместо прежних средних +60 больных, прирост сперва составил +75 заражённых, затем +79, +84 и т.д.

- Из 95 новых случаев COVID-19: 45 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными, - уточнили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5935 человек, или 79%. Накануне выздоровели 37 человек.

Умерли с начала пандемии 78 больных. Как сообщал «Байкал-Daily», две последние смерти зафиксированы накануне – скончались мужчина и женщина, обоим было 82 года.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 700 больных. Из них 10 детей, их состояние удовлетворительное. 21 взрослый пациент лежат в реанимации, из них 13 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

На амбулаторном лечении находится ещё 751 пациент с лёгким течением болезни.

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1022 койки, занято – 723, в том числе с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 700, свободно 299 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,7%, - сообщили в оперштабе.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 2908 человек, все обследованы.

С сегодняшнего дня на две недели все школы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй перешли на дистанционный формат обучения. Связано это как раз с ухудшением ситуации.

- Понимаю, что 5 октября - День учителя, и что такое решение - не лучший подарок для наших учителей. Но необходимо принимать оперативные меры для стабилизации ситуации. Переход на дистанционное образование тоже не простая задача. Хоть школы и отработали это весной, но всё равно потребуется составить расписание, подготовить материал, соответственно, первые два-три дня больше будут установочными. Прошу и родителей, и учеников отнестись с пониманием и поддержать наших учителей, - отмечал в обращении глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также с сегодняшнего дня, 5 октября, организации обязаны перевести минимум 30% своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия». Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.

Помимо этого, сокращено время работы объектов общепита – рестораны, кафе будут работать до 22:00. Ранее была возможность работы до полуночи, до 24:00.

Особое внимание – к торговым центрам, где в случае одного павильона-нарушителя будет закрыт весь комплекс.

В своём обращении в субботу глава Бурятии озвучил тревожные данные: в Улан-Удэ занято уже более 90% ковидных коек: помимо высоких цифр заболеваемости, также вдвое превышен эпидемический порог по ОРВИ.

Один из депутатов Народного Хурала заболел коронавирусом, назвав его «коварной и опасной болезнью».


коронавирус
 
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