Республиканский оперштаб дал ряд поручений, готовясь к подъёму заболеваемости коронавирусом
В Бурятии рассмотрят возможность развёртывания коек в гостиницах и общежитиях на случай подъёма заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в протоколе республиканского оперативного штаба от 1 октября. Отметим, за эти пять дней заболеваемость COVID-19 набрала обороты.
«Рассмотреть варианты развёртывания дополнительного коечного фонда в период возможного массового подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на базе гостиниц, общежитий и других учреждений», - говорится в документе.
Поручение дано зампреду правительства Бурятии по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову. Срок выполнения – до 9 октября.
Также в числе других поручений значится сокращение времени ожидания ответа операторов «горячей линии» минздрава по вопросам коронавируса.
Поручено также обеспечить условия проживания медиков, привлекаемых дополнительно в Улан-Удэ из районов Бурятии. Минздраву поручено до 10 октября определиться, сколько на это нужно финансирования.
Сотрудникам других министерств социального блока планируется направить на помощь специалистам министерства здравоохранения республики. Они займутся работой, не требующей медицинского образования.
Отметим, ранее гостиницы использовались как обсерваторы. Один, к примеру, сделали в трёхзвёздочной «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшая гостиница «Гэсэр»). Но к концу августа данные обсерваторы были закрыты за ненадобностью.
В последние дни в Бурятии взлёт заболеваемости коронавирусом. Накануне заболели сразу 98 человек, тем самым побит июньский рекорд в 90 заболевших за сутки. Сегодня прибавилось 95 заражённых.
В субботу глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил как раз о тревожной ситуации с койками для ковидных больных. В Улан-Удэ, по данным на 3 октября, занято уже более 90% коек.
В Бурятии ковидные койки хотят поставить в гостиницах
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