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На помощь Улан-Удэ приходится звать районных медиков

На помощь Улан-Удэ приходится звать районных медиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Несмотря на высокую зарплату, не у всех есть желание работать с ковидными больными

На сегодняшний день в Бурятии не хватает 355 врачей, укомплектованность составляет 70%. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лубупова. По словам Лудуповой, одна из сложнейших работ – в ковидных госпиталях. На сегодня востребованы анестезиологи, реаниматологи. Также медицинские учреждения нуждаются в медсёстрах и санитарках.

- Мобилизация у нас идёт в течение сентября, мы привлекли для работы студентов медицинского колледжа. Сегодня 38 студентов Кяхты и Байкальска Байкальского медицинского колледжа приехали на работу и вышли в наши поликлиники. Это студенты старших курсов медсестринского и фельдшерского отделения, - сообщила Евгения Лудупова.

Также студенты пополнили бригады неотложной и скорой медицинской помощи. Это также старшекурсники, которые через полгода станут дипломированными специалистами.

- Дополнительно решением штаба им будет возмещаться проживание, мы сняли общежитие в наших институтах, - добавила министр.

На помощь городским коллегам спешат районные медики. Евгения Лудупова сообщила, что из центральных районных больниц, где невысокая нагрузка, мобилизуют на работу в Улан-Удэ медсестёр и фельдшеров.

Не остались в стороне и частные клиники. «Диамед» предоставил трёх медсестёр и одного врача для работы в ковидном госпитале.

Также предлагают работать младшим медицинским персоналом студентам Улан-Удэнского медицинского колледжа. Однако соглашаются не все.

- К сожалению, не такой высокий поток. Для тех, кто не работал в медицине никогда, особенности ухода в ковидном госпитале довольно-таки сложные. Несмотря на высокую заработную плату, так сказать, не всегда у людей есть желание работать в таких сложных условиях, - сказала Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ сложилась непростая ситуация с заболеваемостью. В своём обращении в субботу глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил тревожные данные: в Улан-Удэ занято уже более 90% ковидных коек. Дополнительные койки начали разворачивать в нескольких медучреждениях, в их числе, например, кожно-венерологический диспансер. Также рассматривается возможность установить ковидные койки в гостиницах.

В последние дни в Бурятии отмечен всплеск заболеваемости. За минувшие сутки, например, заболели 95 человек, для сравнения, летом средний показатель был +30, а в сентябре +60.
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