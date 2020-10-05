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В Бурятии нет крупных очагов коронавируса

В Бурятии нет крупных очагов коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Болезнь в основном распространяется внутри семей

В Бурятии на сегодня нет крупных очагов коронавируса, сегодня сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова. По её словам, в основном очаги коронавируса зарегистрированы в семьях. Большинство заболевших находится в Улан-Удэ.

Ранее был зарегистрирован очаг в школе Северо-Байкальского района. Здесь коронавирусом заболели восемь работников школы, включая преподавателей. Они перенесли заболевание в лёгкой форме. Однако некоторых пришлось госпитализировать в Северобайкальск. Все ученики были обследованы, у двоих учеников заболевание протекало в лёгкой форме.

- Максимально администрацией Северо-Байкальского района приняты меры. Там выделены ещё раз все необходимые средства по дезинфекции. И усилен контроль со стороны Роспотребнадзора. На сегодня можно сказать, что там очаг уже завершается, это было уже две недели назад, - пояснила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 5 октября в республике зарегистрировано 7464 случая заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 5935 человек, умерло 78 человек. Проходят лечение в стационарах республики 700 больных. На амбулаторном лечении находится 751 пациент.
коронавирус
 
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