Работодателей Бурятии обязали отправить 30% сотрудников на удалёнку

Новую меру вводят в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Работодатели Бурятии обязаны отправить на удаленку 30% работников с 5 октября по 18 октября. Соответствующие поправки внесены в пятницу в указ главы Бурятии.
- Поправки внесены на основании представления управления Роспотребнадзора в связи с ухудшением в Бурятии эпидемиологической ситуации по коронавирусу и на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ. А также в связи с регистрацией случаев заболеваний в организациях различных форм собственности, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Требования о частичном дистанционном режиме не распространяются на:
- организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения,
- организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
- организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные муниципальные контракты по национальным проектам, а также государственным федеральным и республиканским программам.
Остаются в прежнем режиме работы организации здравоохранения, аптеки, детские сады, школы, колледжи, организации среднего профессионального образования и вузы.
Также в прежнем режиме работают организации, обеспечивающие население продуктами питания.
Все остальные обязаны представить на портал «Работающая Бурятия» сведения о том, что они перевели 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. А также о численности работников, не переведённых на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме.
Также поправками в указ приостановлено с 5 октября 2020 года до особого распоряжения проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в образовательных организациях по программам дополнительного образования.
- Для организации дополнительного образования вводятся ограничения на проведение групповых занятий, а также для спортивных учреждений и творческих коллективов, проведения занятий контактным, игровым способом. Это ограничение также распространяется и на членов сборной сборных команд Бурятии, - прокомментировала изменения председатель государственно-правового комитета администрации главы Валерия Халтакшинова.
Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии выявили сразу 84 больных коронавирусом. Заболеваемость с каждым днём набирает обороты. Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7182.
Работодателей Бурятии обязали отправить 30% сотрудников на удалёнку
Бизнес, Фото:
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