В Бурятии энергетики после совместного отдыха заболели коронавирусом

В подразделении «Бурятэнерго» зафиксирована вспышка коронавируса
В Бурятии к руководству организации, где вследствие нарушений режима ограничительных мероприятий возник очаг инфицирования СOVID-19, применят меры дисциплинарного взыскания. Крупные очаги инфицирования, последствия которых ликвидировались несколько месяцев, были чаще всего связаны с нарушением режима ограничительных мероприятий, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Управление Роспотребнадзора озвучило причины возникновения крупных очагов в республике.
Так, эпидемиологи установили очаг группового инфицирования в Курумканском районе. От очага в Курумканском РЭС (производственное отделение филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») с 17 сентября зарегистрировано 11 заболевших, в том числе шесть человек из числа сотрудников организации и пять человек – из домашних очагов.
- При определении эпиданамнеза установлено, что коллектив в количестве 16 человек выезжал на отдых, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Мероприятия по локализации инфекции продолжаются. С 5 октября из-за сложной эпидемиологической обстановки в Курумкане общеобразовательные организации переведены на дистанционную форму обучения.
Случаи групповой заболеваемости COVID-19, связанной с проведением массовых мероприятий, были зарегистрированы в Северо-Байкальском районе в июле. Очаг связан с проведением свадьбы в кафе «Риальто», где присутствовали 18 гостей, из них 13 человек заболели.
В Кижингинском районе в апреле-мае заболело более 200 жителей района. Возникновение очага связано с посещением жителями религиозных обрядов - молебны, похороны, - которые проходили в апреле в селе Могсохон.
В Тункинском районе в июне зарегистрирована групповая заболеваемость с числом инфицированных 66 человек. Вспышка связана с шаманским обрядом, в котором принимали участие жители улусов Шулута, Далахай, села Торы, и Улан-Удэ.
В Селенгинском районе в мае в селе Ехэ-Цаган зарегистрирован очаг с 32 инфицированными, причиной стало празднование юбилея.
В Кабанском районе в июле 29 жителей Бабушкина заразились COVID-19. Все они участвовали в праздновании свадьбы.
В Еравнинском районе в августе 13 человек заразились после празднования дня рождения в кафе-караоке.
В конце июня среди участников съёмочной группы бурятской киностудии «Сининда» зарегистрировано семь инфицированных из 18 человек, задействованных в съёмках клипа.
В Кяхтинском районе зарегистрирован очаг с 24 инфицированными жителями сёл Кудара-Сомон и Цаган-Челутай. Очаг связан с посещением первыми заболевшими юбилея, поминок в селе Цаган-Челутай и с дальнейшим инфицированием контактных по работе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась. Суточный прирост два дня назад составил 98 человек, это новый антирекорд. Для примера, летом ежедневно выявляли около 30-50 больных. 5 октября суточный прирост составил 95 человек, общее число случаев заражения достигло 7271.
В Бурятии энергетики после совместного отдыха заболели коронавирусом
Происшествия, Фото:
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