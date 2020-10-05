Баир Бальжиров рассказал, как переболел коронавирусом

Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров в беседе с руководителем управления Роспотребнадзора Сергеем Ханхареевым рассказал, как перенёс COVID-19.
Разговор начался с печального известия о том, что в августе от коронавируса скончалась 97-летняя мать Баира Бальжирова. В похоронах, по его словам, участвовали только близкие люди. «Мы старались ни одного лишнего человека не привлекать, даже из нашей семьи», - пояснил Бальжиров. Так что своё заболевание он не связывает со смертью матери.
- Не от мамы. Там были соблюдены все нормы. 13 августа я почувствовал себя как-то плохо, так скажем. Я сделал компьютерную томографию (КТ), выяснилось, что у меня уже 65% лёгких поражены воспалительным процессом. Меня немедленно госпитализировали, - рассказал Баир Бальжиров.
Он провёл две недели в реанимации, где «не мог оторваться от кислородной маски». По словам Баира Бальжирова, без этого аппарата он не мог сделать и пары движений – всё время не хватало воздуха.
Баир Бальжиров подчеркнул, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и другие органы и части тела. Во время видеобеседы он показал Сергею Ханхарееву пятна на руках, которые появились у него после болезни.
- Они немножечко выпуклые, это кожные проявления. Здесь у меня было много синяков, потому что ставились катетеры для переливания, уколы делались на руках, всё это давным-давно исчезло, а вот это всё остаётся, - сказал Баир Бальжиров, показывая свои руки. - То есть, ковид, оказывается, поражает ещё и кожу. Ну, тяжёлая это болезнь.
Также он выразил благодарность медикам инфекционной больницы, которые «трудятся в фронтовом темпе».
- Когда ты в тяжёлом состоянии, для тебя нет ни утра, ни вчера, для тебя сутки сливаются в какой-то такой сплошной поток, а они всё время рядом. Я хотел бы выразить им глубочайшую благодарность, - признался Баир Бальжиров.
Также в беседе упомянули людей, которые не верят в существование новой опасной болезни. Он предупредил об опасности заболевания и возможных последствиях.
- Сегодня не верить нельзя, неверие оборачивается бедой. Конечно, молодые люди думают: «Мы здоровые, даже если это случится, всё пройдёт легко». Но вы придёте домой, вы заразите своих старших: своих родителей, дедушек и бабушек. Им тяжелее всего. Хотя тяжело протекает и у многих молодых, и даже погибают молодые люди, - сказал Баир Бальжиров.
Он призвал всех относиться к заболеванию с максимальной серьёзностью.
С момента начала лечения прошло уже полтора месяца. Но Баир Бальжиров признался, что он всё ещё находится в лечебном учреждении и до сих пор не чувствует себя здоровым.
Также он призвал жителей Бурятии соблюдать рекомендованные нормы в условиях угрозы распространения коронавируса. Некоторые люди пренебрегают этими правилами.
- Надевайте маску. Это минимальный необходимый уровень защиты, который нам нужно применять и все те рекомендации, которые существуют и для школьников, и для студентов их нужно соблюдать! Потому что таким образом вы сберегаете своих близких, не только самих себя, - завершил Баир Бальжиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась. Суточный прирост два дня назад составил 98 человек, это новый антирекорд. Для примера, летом ежедневно выявляли около 30-50 больных. 5 октября суточный прирост составил 95 человек, общее число случаев заражения достигло 7271.
Также приняты новые ограничительные меры: подписан указ, предусматривающий условия, что с 5 октября организации должны перевести минимум 30% своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».