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Баир Бальжиров рассказал, как переболел коронавирусом

Баир Бальжиров рассказал, как переболел коронавирусом
Власть, 
Председатель Общественной палаты Бурятии поделился, как болел COVID-19 о том, какая это тяжёлая болезнь

Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров в беседе с руководителем управления Роспотребнадзора Сергеем Ханхареевым рассказал, как перенёс COVID-19.

Разговор начался с печального известия о том, что в августе от коронавируса скончалась 97-летняя мать Баира Бальжирова. В похоронах, по его словам, участвовали только близкие люди. «Мы старались ни одного лишнего человека не привлекать, даже из нашей семьи», - пояснил Бальжиров. Так что своё заболевание он не связывает со смертью матери.

- Не от мамы. Там были соблюдены все нормы. 13 августа я почувствовал себя как-то плохо, так скажем. Я сделал компьютерную томографию (КТ), выяснилось, что у меня уже 65% лёгких поражены воспалительным процессом. Меня немедленно госпитализировали, - рассказал Баир Бальжиров.

Он провёл две недели в реанимации, где «не мог оторваться от кислородной маски». По словам Баира Бальжирова, без этого аппарата он не мог сделать и пары движений – всё время не хватало воздуха.


Баир Бальжиров подчеркнул, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и другие органы и части тела. Во время видеобеседы он показал Сергею Ханхарееву пятна на руках, которые появились у него после болезни.

- Они немножечко выпуклые, это кожные проявления. Здесь у меня было много синяков, потому что ставились катетеры для переливания, уколы делались на руках, всё это давным-давно исчезло, а вот это всё остаётся, - сказал Баир Бальжиров, показывая свои руки. - То есть, ковид, оказывается, поражает ещё и кожу. Ну, тяжёлая это болезнь.

Также он выразил благодарность медикам инфекционной больницы, которые «трудятся в фронтовом темпе».

- Когда ты в тяжёлом состоянии, для тебя нет ни утра, ни вчера, для тебя сутки сливаются в какой-то такой сплошной поток, а они всё время рядом. Я хотел бы выразить им глубочайшую благодарность, - признался Баир Бальжиров.

Также в беседе упомянули людей, которые не верят в существование новой опасной болезни. Он предупредил об опасности заболевания и возможных последствиях.

- Сегодня не верить нельзя, неверие оборачивается бедой. Конечно, молодые люди думают: «Мы здоровые, даже если это случится, всё пройдёт легко». Но вы придёте домой, вы заразите своих старших: своих родителей, дедушек и бабушек. Им тяжелее всего. Хотя тяжело протекает и у многих молодых, и даже погибают молодые люди, - сказал Баир Бальжиров.

Он призвал всех относиться к заболеванию с максимальной серьёзностью.

С момента начала лечения прошло уже полтора месяца. Но Баир Бальжиров признался, что он всё ещё находится в лечебном учреждении и до сих пор не чувствует себя здоровым.

Также он призвал жителей Бурятии соблюдать рекомендованные нормы в условиях угрозы распространения коронавируса. Некоторые люди пренебрегают этими правилами.

- Надевайте маску. Это минимальный необходимый уровень защиты, который нам нужно применять и все те рекомендации, которые существуют и для школьников, и для студентов их нужно соблюдать! Потому что таким образом вы сберегаете своих близких, не только самих себя, - завершил Баир Бальжиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась. Суточный прирост два дня назад составил 98 человек, это новый антирекорд. Для примера, летом ежедневно выявляли около 30-50 больных. 5 октября суточный прирост составил 95 человек, общее число случаев заражения достигло 7271.

С сегодняшнего дня все школы Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозёрска, посёлка Курумкан, сёл Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района перешли на дистанционную форму обучения.

Также приняты новые ограничительные меры: подписан указ, предусматривающий условия, что с 5 октября организации должны перевести минимум 30% своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».
Общественная палата коронавирус
 
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