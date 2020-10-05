Баир Бальжиров рассказал, как переболел коронавирусом

Он провёл две недели в реанимации, где «не мог оторваться от кислородной маски». По словам Баира Бальжирова, без этого аппарата он не мог сделать и пары движений – всё время не хватало воздуха.







Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась. Суточный прирост два дня назад составил 98 человек, это новый антирекорд. Для примера, летом ежедневно выявляли около 30-50 больных. 5 октября суточный прирост составил 95 человек , общее число случаев заражения достигло 7271.



