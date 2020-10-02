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Жителям сотых кварталов Улан-Удэ возвращают тепло

Жителям сотых кварталов Улан-Удэ возвращают тепло
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Время подачи отопления и горячей воды сейчас зависит от управляющих компаний

Сегодня, 2 октября, с 8:00 начнётся поэтапное подключение потребителей тепловой энергии от котельной «Юго-Западная» к системе теплоснабжения, сообщает ПАО «ТГК-14».

В компании отметили, подача отопления и горячей воды зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих жилые дома.

- При этом для скорейшей подачи тепла потребителям специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» готовы оказать помощь управляющим компаниям и ТСЖ микрорайона в запуске жилых домов, - заверили в «ТГК-14».

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала сентября в сотых кварталах нет горячей воды; отопление, в отличие от всего города, жители также до сих пор не получили. Причина в затянувшейся реконструкции тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». Сроки подключения жителей к теплу уже не раз переносились, что вызвало народный гнев – соцсети переполнены возмущёнными постами. Люди начали семьи уезжать из своих холодных квартир к родственникам в другие районы города.

В субботу состоялся народный сход, куда прибыли власти города, в том числе мэр Игорь Шутенков. «Такая ситуация впервые, мы просим прощения у вас, готовы встать на колени. Сделаем всё, чтобы 3 числа у вас была вода», - озвучил тогда глава Октябрьского района Андрей Сухоруков.

Работы начали вести в три смены, а на помощь подрядчику кинули силы крупных строительных компаний – СМИТ, Бест Плюс, Регионстрой, а также МУП «Водоканал», МУП «Управление трамвая».

Прокуратура провела проверку по данной проблеме и внесла представление мэру Улан-Удэ.




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