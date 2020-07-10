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В Бурятии пассажир мотоцикла выпал из коляски и погиб

В Бурятии пассажир мотоцикла выпал из коляски и погиб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель мотоцикла, вероятно, был пьян

7 июля в селе Гусиное Озеро в Селенгинском районе Бурятии произошла авария, в результате которой погиб человек.

- 43-летний водитель мотоцикла «Урал» следовал по улице Бестужева в направлении улицы Железнодорожная. Напротив дома № 29 произошло падение 60-летнего пассажира из коляски, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Пассажир в коляске мотоцикла находился без шлема.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медицинской скорой помощи.

В УГИБДД по Бурятии добавили, что водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Водительского удостоверения он не имеет.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером тротуар и проезжую часть в центре Улан-Удэ завалило брёвнами из опрокинувшегося прицепа.



ДТП смерть мотоциклисты
 
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