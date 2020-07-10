Водитель мотоцикла, вероятно, был пьян
7 июля в селе Гусиное Озеро в Селенгинском районе Бурятии произошла авария, в результате которой погиб человек.
- 43-летний водитель мотоцикла «Урал» следовал по улице Бестужева в направлении улицы Железнодорожная. Напротив дома № 29 произошло падение 60-летнего пассажира из коляски, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Пассажир в коляске мотоцикла находился без шлема.
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медицинской скорой помощи.
В УГИБДД по Бурятии добавили, что водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Водительского удостоверения он не имеет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером тротуар и проезжую часть в центре Улан-Удэ завалило брёвнами из опрокинувшегося прицепа.
В Бурятии пассажир мотоцикла выпал из коляски и погиб
Происшествия, Фото:
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