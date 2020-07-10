В центре Улан-Удэ тротуар завалило брёвнами из лесовоза

Брёвна рассыпались после того, как опрокинулся прицеп
Накануне, 9 июля, около 20.45 часов в центре Улан-Удэ, возле республиканской типографии, опрокинулся прицеп, гружённый лесом. Он опрокинулся, когда «КамАЗ» поворачивал на улицу Борсоева.
В результате все брёвна рассыпались на проезжую часть и тротуар. Шли бы в этот момент люди, травм вряд им вряд ли удалось избежать.
- Весь лес выкатился, хорошо, хоть пешеходы не шли и машины не ехали. А ведь так вообще всё вывалилось, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне недалеко от этого места пьяная женщина-водитель устроила ДТП, едва не наехала на девочку, а после убежала, бросив свой автомобиль
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