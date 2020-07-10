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Пропавшего улан-удэнца в последний раз видели в монастыре

Пропавшего улан-удэнца в последний раз видели в монастыре
Происшествия,  Фото:ориентировка полиции
28-летний парень исчез без следа

В Бурятии разыскивают 28-летнего жителя Улан-Удэ Александра Дьякова. 3 июня он ушёл из дома на улице Камова и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его розыске поступило в полицию от матери 30 июня, сообщает МВД по Бурятии.

По словам мамы молодого человека, Александра в последний раз видели в монастыре села Троицкое Прибайкальского района в ночь на 6 июня.

Приметы: европейской внешности, на вид 28 лет, рост около 175-180 см, волосы русые, глаза светлые, худощавого телосложения.

Особые приметы: шрам от аппендицита, татуировка на спине между лопатками в виде кельтского узора.

Был одет: толстовка серо-голубого цвета с капюшоном, синие джинсы синие, чёрные кроссовки.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11 или 102 (112).

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года нашёлся пропавший после удачной сделки бизнесмен. Никого не предупредив, он уехал в монастырь, где стал послушником.


пропавшие без вести
 
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