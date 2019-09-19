Предприниматель исчез после удачной сделки с крупной суммой денег
В конце января 2019 года в Улан-Удэ после удачной коммерческой сделки с крупной суммой денег без вести пропал индивидуальный предприниматель из Прибайкальского района. Позже в правоохранительные органы обратился его партнёр по бизнесу. Из-за продолжительного отсутствия мужчины следователи возбудили уголовное дело об убийстве и начали расследование, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Следователь и сотрудники уголовного розыска полиции по крупицам собирали информацию о пропавшем мужчине: о его привычках, связях, проверяли окружение, запрашивали информацию о нём в соседних регионах, отслеживали магистральные, железнодорожные и авиационные сообщения.
В итоге мужчину удалось найти живым и невредимым. Он жил среди послушников в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре.
В ходе допроса мужчина сообщил, что после коммерческой сделки некоторое время жил в городе, а затем неожиданно решил оставить мирскую жизнь. Никого не предупредив, он уехал в монастырь и поступил на церковную службу.
Пропавшего в Бурятии восемь месяцев назад бизнесмена нашли в монастыре
Происшествия, Фото:
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