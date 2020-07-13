 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

Пропавший 28-летний улан-удэнец найден мёртвым

Пропавший 28-летний улан-удэнец найден мёртвым
Происшествия, 
Перед смертью молодой человек побывал в монастыре

Объявленный в розыск 28-летний житель Улан-Удэ Александр Д. найден мёртвым. Его тело обнаружили в заброшенном доме в селе Троицкое Прибайкальского района.

- Причины смерти устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», молодой человек ушёл из дома в Улан-Удэ ещё 3 июня. Заявление о его розыске поступило в полицию от матери 30 июня.

Судя по всему, перед смертью молодой человек побывал в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре. Именно здесь пропавшего видели в последний раз.


пропавшие без вести смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект
Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект
Происшествия, 13.07.2020
На странном предмете есть надпись про «сжатый уран»
Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн
Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн
Происшествия, 13.07.2020
Подозреваемого в краже задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Бурятии горел брошенный владельцем автомобиль
В Бурятии горел брошенный владельцем автомобиль
Происшествия, 13.07.2020
В результате пожара уничтожена только приборная панель
В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек
В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек
Происшествия, 13.07.2020
Улан-удэнцы покидали квартиры с помощью спасательных устройств
Вахтовики из Бурятии попали в сложную ситуацию из-за СОVID-19 в Забайкалье
Вахтовики из Бурятии попали в сложную ситуацию из-за СОVID-19 в Забайкалье
Происшествия, 13.07.2020
Вопросом занялась уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова
Присяжные оправдали жителя Бурятии за взятку полицейскому
Присяжные оправдали жителя Бурятии за взятку полицейскому
Происшествия, 13.07.2020
Присяжные признали мужчину виновным в гибели приятеля, но не во взятке
Читинец обворовал увлечённую общением подругу
Читинец обворовал увлечённую общением подругу
Происшествия, 13.07.2020
Он взял её сумку, отошёл в сторону и обчистил
На Байкале подросток сорвался с обрыва
На Байкале подросток сорвался с обрыва
Происшествия, 13.07.2020
14-летний пострадавший получил серьёзные травмы
В Бурятии тушат лесные пожары в двух нацпарках
В Бурятии тушат лесные пожары в двух нацпарках
Происшествия, 13.07.2020
Пожары возникли из-за сухой грозы
Житель Бурятии совершил убийство и получил мягкое наказание
Житель Бурятии совершил убийство и получил мягкое наказание
Происшествия, 13.07.2020
Мужчина совершил убийство в состоянии аффекта
Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском
Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском
Происшествия, 13.07.2020
Авария произошла на Голоустненском тракте

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^