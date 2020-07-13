Перед смертью молодой человек побывал в монастыре
Объявленный в розыск 28-летний житель Улан-Удэ Александр Д. найден мёртвым. Его тело обнаружили в заброшенном доме в селе Троицкое Прибайкальского района.
- Причины смерти устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», молодой человек ушёл из дома в Улан-Удэ ещё 3 июня. Заявление о его розыске поступило в полицию от матери 30 июня.
Судя по всему, перед смертью молодой человек побывал в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре. Именно здесь пропавшего видели в последний раз.
Пропавший 28-летний улан-удэнец найден мёртвым
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