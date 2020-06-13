В Улан-Удэ девушка на «Субару» снесла ограждение



















Как сообщал «Байкал-Daily», утром 12 июня

Теперь же возмещать значительный ущерб городскому хозяйству за сломанное ограждение из своего кармана придётся самой девушке. Также ей предстоит ремонтировать машину.Как сообщал «Байкал-Daily», утром 12 июня пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой , после чего уснул в машине ГИБДД.

Накануне, 12 июня, около 14 часов в 105 квартале Улан-Удэ девушка за рулём «Субару Импреза» угодила в аварию. Двигаясь в стороны Вахмистрово, водитель выехала на полосу встречного движения, заехала на бордюр и сломала дорожное ограждение.По некоторой информации, всё произошло потому, что девушка уходила от столкновением с другим автомобилем. Его водитель резко остановился на большой скорости для поворота.