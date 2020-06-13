В Улан-Удэ девушка на «Субару» снесла ограждение

Накануне, 12 июня, около 14 часов в 105 квартале Улан-Удэ девушка за рулём «Субару Импреза» угодила в аварию. Двигаясь в стороны Вахмистрово, водитель выехала на полосу встречного движения, заехала на бордюр и сломала дорожное ограждение.
По некоторой информации, всё произошло потому, что девушка уходила от столкновением с другим автомобилем. Его водитель резко остановился на большой скорости для поворота.
Теперь же возмещать значительный ущерб городскому хозяйству за сломанное ограждение из своего кармана придётся самой девушке. Также ей предстоит ремонтировать машину.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 12 июня пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой, после чего уснул в машине ГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 12 июня пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой, после чего уснул в машине ГИБДД.