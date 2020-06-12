В Улан-Удэ пьяный виновник аварии уснул в машине ДПС

Сегодня около 8 часов утра на улице Терешковой в Улан-Удэ аварию устроил пьяный водитель.
Всё произошло возле остановки «Лицей». Водитель «Субару», ехавший в правом ряду в направлении улицы Боевая, остановился перед пешеходным переходом. В этот момент в машину влетел «Мицубиси», за рулём которого был пьяный водитель. Очевидцы утверждают, что он ехал на большой скорости.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль виновника аварии сильно повреждён. Сам водитель головой разбил лобовое стекло.
У пьяного водителя, как выяснилось, не было ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. После короткого объяснения с ними виновник аварии уснул прямо в машине ДПС.
Отметим, случаи, когда пьяные водители в Бурятии засыпают после аварий в машинах, не часто, но случается. Но чтобы прикорнуть прямо в полицейском автомобиле – большая редкость.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой ночью в Иволгинском районе перевернулась «Тойота Спринтер», в результате чего пострадали водитель и пассажир. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения.