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В Улан-Удэ пьяный виновник аварии уснул в машине ДПС

В Улан-Удэ пьяный виновник аварии уснул в машине ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Терешковой

Сегодня около 8 часов утра на улице Терешковой в Улан-Удэ аварию устроил пьяный водитель.

Всё произошло возле остановки «Лицей». Водитель «Субару», ехавший в правом ряду в направлении улицы Боевая, остановился перед пешеходным переходом. В этот момент в машину влетел «Мицубиси», за рулём которого был пьяный водитель. Очевидцы утверждают, что он ехал на большой скорости.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль виновника аварии сильно повреждён. Сам водитель головой разбил лобовое стекло. 



У пьяного водителя, как выяснилось, не было ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. После короткого объяснения с ними виновник аварии уснул прямо в машине ДПС.

Отметим, случаи, когда пьяные водители в Бурятии засыпают после аварий в машинах, не часто, но случается. Но чтобы прикорнуть прямо в полицейском автомобиле – большая редкость. 






Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой ночью в Иволгинском районе перевернулась «Тойота Спринтер», в результате чего пострадали водитель и пассажир. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП алкогольное опьянение
 
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