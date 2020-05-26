«На войне как на войне»: В Бурятии объяснили, зачем вводят медаль за борьбу с COVID-19

Награждать новой госнаградой начнут ориентировочно в июле
В Бурятии рассказали о новой госнаграде, которую хотят скоро учредить – о медали за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас проходит конкурс на лучший эскиз и наименование медали. Заявки на творческое состязание принимаются до 31 мая. Подробнее об уже представленных эскизах – по ссылке.
- На сегодня уже поступило 39 заявок. Заявки включают в себя эскиз, наименование этой медали. Есть среди них, конечно, интересные. После того, как все заявки поступят, комиссия отберёт лучшие из них. За первое место премия будет 150 тысяч, за второе – 100 тысяч, за третье – 50 тысяч рублей. Я думаю, мы на июньской сессии (Народного Хурала – прим. ред.) утвердим новую государственную награду республики с тем, чтобы начать награждать тех, кто отличился в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - сообщил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.
Он добавил, что победителя конкурса могут попросить доработать придуманный им эскиз.
Также руководитель администрации главы Бурятии высказался по поводу необходимости учреждения медали.
- В соцсетях, обществе есть определённая дискуссия по поводу того, нужна ли такая награда. Некоторые говорят, что медики так и так должны нас лечить. Я думаю, что на войне как на войне. Мы помним, что во время Великой Отечественной войны были медали за победу над Германией, были конкретные медали за взятие того или иного города и др. Учреждение этой награды как раз подчеркивает, что мы находимся сегодня в своеобразной ситуации, ведь инфекция новая, неизвестная и достаточно опасная. Поэтому такая награда учреждена. Ею будут награждаться не только медицинские работники, но и волонтёры, все люди, которые способствуют в этой борьбе, - поделился он мнением.
Награждать будут и благотворителей. «Я думаю, что не грех наградить и тех людей, которые материально помогают нашим врачам, нуждающимся. Мы знаем, что сегодня есть много спонсоров, которые дают деньги на приобретение продуктовых наборов, медицинских материалов, и эти люди заслуживают поощрения», - пояснил Баир Цыренов.
Квоту на медали устанавливать не будут.
- Не предполагаем устанавливать квоты, будем исходить из ситуации. И, естественно, для нас будет важна оценка общества, в том числе профессионального сообщества, общественных организаций, - отметил руководитель администрации главы Бурятии.
Он уточнил, что награждать медалью начнут ориентировочно в июле.
- Конкурс идёт, прием заявок до 31 мая, до 10 июня мы должны отобрать победителей, 30 июня будет сессия Народного Хурала, на которой, я надеюсь, законопроект будет принят. И после вступления в силу закона начнётся. В июле, - разъяснил Баир Цыренов.
Новая государственная награда будет подразумевать присвоение в будущем звания «ветеран труда».
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