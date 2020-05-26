 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

«На войне как на войне»: В Бурятии объяснили, зачем вводят медаль за борьбу с COVID-19

«На войне как на войне»: В Бурятии объяснили, зачем вводят медаль за борьбу с COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Награждать новой госнаградой начнут ориентировочно в июле

В Бурятии рассказали о новой госнаграде, которую хотят скоро учредить – о медали за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас проходит конкурс на лучший эскиз и наименование медали. Заявки на творческое состязание принимаются до 31 мая. Подробнее об уже представленных эскизах – по ссылке

- На сегодня уже поступило 39 заявок. Заявки включают в себя эскиз, наименование этой медали. Есть среди них, конечно, интересные. После того, как все заявки поступят, комиссия отберёт лучшие из них. За первое место премия будет 150 тысяч, за второе – 100 тысяч, за третье – 50 тысяч рублей. Я думаю, мы на июньской сессии (Народного Хурала – прим. ред.) утвердим новую государственную награду республики с тем, чтобы начать награждать тех, кто отличился в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - сообщил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

Он добавил, что победителя конкурса могут попросить доработать придуманный им эскиз.

Также руководитель администрации главы Бурятии высказался по поводу необходимости учреждения медали.

- В соцсетях, обществе есть определённая дискуссия по поводу того, нужна ли такая награда. Некоторые говорят, что медики так и так должны нас лечить. Я думаю, что на войне как на войне. Мы помним, что во время Великой Отечественной войны были медали за победу над Германией, были конкретные медали за взятие того или иного города и др. Учреждение этой награды как раз подчеркивает, что мы находимся сегодня в своеобразной ситуации, ведь инфекция новая, неизвестная и достаточно опасная. Поэтому такая награда учреждена. Ею будут награждаться не только медицинские работники, но и волонтёры, все люди, которые способствуют в этой борьбе, - поделился он мнением.

Награждать будут и благотворителей. «Я думаю, что не грех наградить и тех людей, которые материально помогают нашим врачам, нуждающимся. Мы знаем, что сегодня есть много спонсоров, которые дают деньги на приобретение продуктовых наборов, медицинских материалов, и эти люди заслуживают поощрения», - пояснил Баир Цыренов.

Квоту на медали устанавливать не будут.

- Не предполагаем устанавливать квоты, будем исходить из ситуации. И, естественно, для нас будет важна оценка общества, в том числе профессионального сообщества, общественных организаций, - отметил руководитель администрации главы Бурятии.

Он уточнил, что награждать медалью начнут ориентировочно в июле.

- Конкурс идёт, прием заявок до 31 мая, до 10 июня мы должны отобрать победителей, 30 июня будет сессия Народного Хурала, на которой, я надеюсь, законопроект будет принят. И после вступления в силу закона начнётся. В июле, - разъяснил Баир Цыренов.

Новая государственная награда будет подразумевать присвоение в будущем звания «ветеран труда».

медаль коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Больные коронавирусом пожилые улан-удэнки не хотели ехать в больницу
Больные коронавирусом пожилые улан-удэнки не хотели ехать в больницу
Общество, 26.05.2020
Заразившихся мать и дочь кое-как уговорили медики и полицейские
«На войне как на войне»: В Бурятии объяснили, зачем вводят медаль за борьбу с COVID-19
«На войне как на войне»: В Бурятии объяснили, зачем вводят медаль за борьбу с COVID-19
Общество, 26.05.2020
Награждать новой госнаградой начнут ориентировочно в июле  
В Бурятии справились с кижингинским очагом коронавируса
В Бурятии справились с кижингинским очагом коронавируса
Общество, 26.05.2020
В Кижингинском районе нет ни одного нового заражённого
В Бурятии участникам конкурсов дарят экологичные сувениры
В Бурятии участникам конкурсов дарят экологичные сувениры
Общество, 26.05.2020
Это пробковые ручки, экосумки, бутылочки для воды
Журналист и экоактивист посадили саженцы в Улан-Удэ
Журналист и экоактивист посадили саженцы в Улан-Удэ
Общество, 26.05.2020
К челленджу «Зелёный город» присоединяются новые желающие
Бурятский митрополит совершил литургию в Неделю 6-ю по Пасхе
Бурятский митрополит совершил литургию в Неделю 6-ю по Пасхе
Общество, 26.05.2020
Служба прошла в Свято-Одигитриевском соборе
В Иркутске выхаживают найденного на улице детёныша норки
В Иркутске выхаживают найденного на улице детёныша норки
Общество, 26.05.2020
Едва живого малыша нашли на острове Юность
Русский драмтеатр в Улан-Удэ объявил «Театральные каникулы»
Русский драмтеатр в Улан-Удэ объявил «Театральные каникулы»
Общество, 26.05.2020
В период летних каникул Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подготовил для малышей и детей младшего и среднего школьного возраста онлайн-проект «Театральные каникулы» (0+)
В Бурятии монахини подготовили рассаду
В Бурятии монахини подготовили рассаду
Общество, 26.05.2020
Сретенский женский монастырь подготовил рассаду к началу садово-огородного сезона
Расписание ЕГЭ уточнили в Бурятии
Расписание ЕГЭ уточнили в Бурятии
Общество, 26.05.2020
Сформирован новый календарный план проведения экзаменационной кампании в текущем году
В Забайкалье скончались ещё две пациентки с коронавирусом
В Забайкалье скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Общество, 26.05.2020
У обеих женщин имелись тяжёлые сопутствующие заболевания
«Степан-Супермен» из Бурятии может стать лучшим в России
«Степан-Супермен» из Бурятии может стать лучшим в России
Общество, 26.05.2020
В Бурятии выбрали победителя конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
Вставка из нефрита, контур Байкала, орнаменты: В Бурятии представили эскизы новой медали
Вставка из нефрита, контур Байкала, орнаменты: В Бурятии представили эскизы новой медали
Общество, 26.05.2020
В республике запущено голосование в рамках конкурса на лучший эскиз и наименование медали за вклад в борьбу с коронавирусом  

Жителю Бурятии многомиллионный штраф заменили на реальный срок
Жителю Бурятии многомиллионный штраф заменили на реальный срок
Общество, 26.05.2020
Мужчина не смог выплатить 10 миллионов рублей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^