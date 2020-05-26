В республиканской больнице реорганизована работа
В Улан-Удэ разрастается очаг заражения коронавирусом от республиканской клинической больницы имени Семашко. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что по данным на вчерашний день, вместе с семейными очагами, число заболевших составляет 83 человека. Но она отметила, что на сегодня эта цифра изменилась. Информацию пообещали уточнить позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки из этого очага заболевания было выявлено 18 больных. Всего на 26 мая в республике зарегистрировано 1313 случаев заболевания коронавирусом.
Министр сообщила, что в связи с введённым карантином в республиканской больнице имени Семашко в Улан-Удэ, в медучреждении реорганизована работа. Работа проводится в приёмном корпусе.
- В этом корпусе расположено всё необходимое оборудование: и ангиограф, и возможность оказания стентирования тоже в этом корпусе есть. Размещены койки в приёмном корпусе. Там есть отдельно стоящие на четвёртом этаже отделение, там развёрнуто 20 коек, - пояснила министр.
Лор-и офтальмологическая помощь оказывается также в приёмном корпусе. Также министр отметила, что максимально используется дистанционная форма, учреждение работает для плановых пациентов.
Первыми в РБК заболели шесть медработников хирургического корпуса, об этом стало известно 20 мая.
В Бурятии растёт число заражённых от очага в республиканской больнице
Происшествия, Фото:
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