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В Бурятии справились с кижингинским очагом коронавируса

В Бурятии справились с кижингинским очагом коронавируса
Общество, 
В Кижингинском районе нет ни одного нового заражённого

В Бурятии удалось «погасить» кижингинский очаг распространения коронавируса. Сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что новых случаев заболевания не зарегистрировано. «Кижингинский очаг закрыт», - отметила министр.

- Семь пациентов находятся в обсерваторе. Практически все пациенты постепенно начали выписку. Мы выписали уже много пациентов, в том числе вчера выписали 90-летнюю уважаемую жительницу Кижингинского района, - сообщила Евгения Лудупова.

Пожилая женщина была вовремя госпитализирована и своевременно получила лечение.

- Её оптимизм и своевременное лечение дал положительный исход, - подытожила министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый заразившийся COVID-19 в Кижингинском районе был выявлен в конце апреля. Сперва мужчина заявил, что никуда не выезжал, но вскоре выяснилось, что он контактировал с большим количеством людей, в частности, выезжал на похороны. Кижингинский очаг быстро разрастался, так что вскоре положительные результаты выявляли уже у второго круга контактных лиц.

14 мая республиканский оперштаб принял беспрецедентные меры, закрыв район на карантин на две недели. Был введён запрет на въезд и выезд на территорию района, а также на перемещение между населёнными пунктами внутри района. Приостановлена работа организаций всех форм собственности, за исключением жизнеобеспечивающих. Усилили контроль за соблюдением местными жителями режима изоляции.

На утро 26 мая в республике зарегистрировано 1313 случаев заболевания коронавирусом

коронавирус профилактика Кижингинский район
 
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