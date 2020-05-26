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Больные коронавирусом пожилые улан-удэнки не хотели ехать в больницу

Больные коронавирусом пожилые улан-удэнки не хотели ехать в больницу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заразившихся мать и дочь кое-как уговорили медики и полицейские

Больная коронавирусом почти 90-летняя жительница Улан-Удэ и её пожилая дочь, которой около 70-ти лет, отказывались от госпитализации. Но женщин уговорами всё-таки госпитализировали. Об этом случае рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Мы госпитализировали их спустя длительные уговоры. Сегодня на штабе озвучивали, приглашали полицию и совместно уговорили. Бабушка сейчас находится у нас на лечении. У неё пневмония, надеемся на положительный исход. Она лежит вдвоём с дочерью, - сообщили министр.

По словам Евгении Лудуповой, случаи отказа от госпитализации бывают. Некоторые считают, что нет необходимости в лечении, «возможно, в силу возраста», предположила министр. Но больных совместными усилиями уговаривают и госпитализируют.

Также Евгения Лудупова отметила, что наряду с лечением в стационарах, развивается амбулаторное лечение. Больных на дому наблюдают врачи, люди обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами. Также препараты получают люди из числа контактных с больными.

Более 65% случаев заражения в Бурятии протекают в лёгкой и бессимптомной форме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии удалось «погасить» кижингинский очаг распространения коронавируса.

На утро 26 мая в республике зарегистрировано 1313 случаев заболевания коронавирусом.

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