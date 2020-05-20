Гарантий, что сбежавший парень не болен коронавирусом, нет
В Бурятии продолжают искать молодого человека, сбежавшего из инфекционного стационара. Как сообщал «Байкал-Daily», 17-летний парень прибыл из другого региона и находился под медицинским наблюдением. Когда у юноши появились симптомы ОРВИ, его перевели в инфекционный стационар, откуда он сбежал. Об этом сообщили 18 мая.
Как выяснилось, сегодня результат на коронавирус у него оказался отрицательным. Но как пояснила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина, это ещё не даёт точной гарантии, ведь инкубационный период заболевания две недели.
- Он должен находиться под наблюдением 14 дней. В течение этого времени заболевание может проявляться. У нас были случаи, когда выявлялось и на 13-й, и на 14-й день. Поэтому только если по истечению 14 дней никаких клинических признаков, мы можем сказать: «Да, этот человек безопасен», - разъяснила Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 20 мая в Бурятии зарегистрировано уже 1042 случая заражения COVID-19.
В Бурятии пока не нашли сбежавшего из инфекционного отделения парня
Происшествия, Фото:
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