Сбежавшего из инфекционного стационара пациента ищет полиция
В Бурятии из инфекционного стационара сбежал 17-летний молодой человек.
- Несовершеннолетний гражданин находился под медицинским наблюдением в обсерваторе, как прибывший в республику из другого региона страны. Накануне у пациента появились симптомы ОРВИ, в связи с чем он был переведён в инфекционный стационар. Из данного лечебного учреждения молодой человек сбежал, - сообщили в республиканском оперштабе.
Диагноз COVID-19 у молодого человека не установлен.
Органы полиции в настоящее время ведут розыск сбежавшего подростка.
На 8 часов утра 18 мая в инфекционных стационарах в Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находился 421 больной, из них 40 детей. Утром было зарегистрировано 973 случая заражения COVID-19 (+25 больных за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что коронавирус подтверждён у 31 курсанта военной академии в Санкт-Петербурге, вернувшихся домой, в Бурятию, на каникулы.
В Бурятии из инфекционного стационара сбежал 17-летний пациент
Происшествия, Фото:
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