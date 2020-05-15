«На стадии роста»: Бурятия ещё не достигла пика заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Бурятии
Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом. Она сообщила, что, несмотря на высокий рост количества заболевших, пика COVID-19 в Бурятии пока нет.
- Мы однозначно движемся к пику, рано говорить, что мы его достигли. Сейчас мы находимся в стадии роста заболеваемости. Понятно, что с 9 мая возникновение нового очага дало большой скачок – сравнивать каждый день уровень заболеваемости невозможно, показатели скачут. Одно можно сказать – уровень высок, - сказала Елена Кузьмина.
Она отметила, что в стадии роста заболеваемости сейчас находятся все регионы страны.
Также она сообщила, что решение о вводе либо снятии ограничительных мер в Бурятии принимают, исходя из нескольких показателей, которые являются индикаторами текущей ситуации. Среди основных показателей – коэффициент распространения инфекции, показатель охвата тестирования и наличие свободных коек – то есть, готовность субъекта к оказанию медицинской помощи.
- Когда будет достигнута стабильная ситуация по этим трём основным показателям, не за один раз, а в течение недели, например, тогда будет приниматься решение о поэтапном снижении ограничительных мер, - подчеркнула Елена Кузьмина.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сегодня рассказала, что в республике ведётся большая работа по открытию новых коек – всего открыто около 800 коек, сегодня на базе Центра восточной медицины открыто еще 75 коек.
Во всех районах республики также расширен коечный фонд – в Баунтовском районе, где наблюдается вспышка коронавируса, недавно открыли еще 20 коек.
Аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) по нормативу должно быть 173, контракты на 64 аппарата заключены, всего мобилизовано 108 аппаратов, в настоящий момент задействовано два аппарата ИВЛ. Кроме того, на приборостроительном заводе отремонтировано 10 аппаратов ИВЛ.
Министр здравоохранения подчеркнула, что в Бурятии нет аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода, из-за которых горели больницы в Москве и Санкт-Петербурге.
В Бурятии по состоянию на 15 мая зарегистрировано 865 случаев заражения COVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного.
«На стадии роста»: Бурятия ещё не достигла пика заболеваемости COVID-19
Происшествия, Фото:
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