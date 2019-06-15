Крупные пожары в Улан-Удэ не смогли полностью потушить за ночь



Сообщение о первом



Как отмечали жители посёлка Мясокомбината, а также близлежащих микрорайонов, накануне чувствовался сильный запах горелого пластика. Сообщение о первом возгорании по улице Пугачева на территории компании «Бурятмяспром» поступило 13 июня около 22 часов. Горело старое неэксплуатируемое здание. В тушении пожара тогда было задействовано 17 человек и 7 единиц техники.Как отмечали жители посёлка Мясокомбината, а также близлежащих микрорайонов, накануне чувствовался сильный запах горелого пластика.









14 июня ночью в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что пожар тушат, и взрыва там не было. Сегодня же, по состоянию на 8 часов утра, в Главном управлении МЧС по республике рассказали, что пожарные делают проливку в круглосуточном режиме. 14 июня ночью в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что пожар тушат, и взрыва там не было. Сегодня же, по состоянию на 8 часов утра, в Главном управлении МЧС по республике рассказали, что пожарные делают проливку в круглосуточном режиме.



Второй пожар на проспекте Автомобилистов



Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу около 15 часов дня



Вчера с пожаром так и не удалось справиться. На тушение Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу около 15 часов дня произошёл пожар на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь пожара составляла 1500 кв.метров.Вчера с пожаром так и не удалось справиться. На тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. Помимо вертолёта, был привлечён также пожарный поезд ВСЖД.





















В ГУ МЧС по Бурятии накануне сообщили, что в тушении участвуют 60 человек и 22 единицы техники. Позже появилась информация о том, что пожар локализован на площади 1800 кв.метров. В ГУ МЧС по Бурятии накануне сообщили, что в тушении участвуют 60 человек и 22 единицы техники. Позже появилась информация о том, что пожар локализован на площади 1800 кв.метров.





- Сегодня в 1:53 ночи объявлена ликвидация открытого горения пожара на проспекте Автомобилистов Железнодорожного района Улан-Удэ. На данный момент проводятся специальные работы по проливке и разбору конструкций. В результате пожара здания выгорели на обшей площади 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.







- Тушение осложнялось отсутствием пожарного водоснабжения, порывами ветра, плотной застройкой строений, а также тем, что здания обшиты металлосайдингом и утеплены горючим материалом, из-за этого происходило скрытое распространение огня, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия» майор внутренней службы Владислав Буянов.





Пожарные в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, боролись с огнём. На месте были развернуты оперативный штаб пожаротушения, было создано три боевых участка на защиту и тушение. Также организована работа оперативного штаба и оперативных групп ГУ МЧС России по Бурятии.



Для мониторинга и оценки обстановки применялась беспилотная авиационная система. С помощью вертолёта Ми-8 МЧС России с ВСУ-5 (водосливное устройство) слито на горящие строения 165 тонн воды.



- Существовала угроза распространения огня с горящих строений на склад пиломатериалов. С привлечением дополнительных сил и средств переход огня предотвращен, - отметили в Главном управлении.



Всего в тушении пожара привлечено 60 человека и 29 единиц техники.



Для установления причины пожара на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.







Два крупных пожара действуют в столице Бурятии.