Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео

К вечеру с пожаром так и не удалось справиться. На тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. К 19 часам вертолёт, по подсчётам очевидцев, сделал уже пять рейсов. Воду вертолёт берёт из Селенги.







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- Помимо базы стройматериалов, сгорела также автостанция «Аллион», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец. – В одном из боксов был автомобиль, его пытались эвакуировать.



Одно из строений на месте пожара полностью выгорело.











- Для тушения пожара созданы 3 боевых участка, работают девять ручных стволов и один лафетный, 3 звена газодымозащитной службы от пяти магистральных линий. Для мониторинга и оценки обстановки применяется беспилотная авиационная система, - сообщили в Главном управлении МЧС.











Около 20 часов появилась информация, что пожар локализован на площади 1800 кв.метров.



















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