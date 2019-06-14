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Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео

Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео
Происшествия,  Фото:Феликс Тарасенко
Крупный пожар на проспекте Автомобилистов тушат 20 единиц техники, в том числе вертолёт

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу около 15 часов дня произошёл пожар на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов. Чёрные клубы дымы были видны далеко вокруг. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг сложности. Днём сообщалось, что площадь пожара составляет 1500 кв.метров.

К вечеру с пожаром так и не удалось справиться. На тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. К 19 часам вертолёт, по подсчётам очевидцев, сделал уже пять рейсов. Воду вертолёт берёт из Селенги.





- Помимо базы стройматериалов, сгорела также автостанция «Аллион», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец. – В одном из боксов был автомобиль, его пытались эвакуировать.

Одно из строений на месте пожара полностью выгорело.



В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что в тушении участвуют 52 человека и 20 единиц техники. Помимо вертолёта, привлечён также пожарный поезд ВСЖД.

- Для тушения пожара созданы 3 боевых участка, работают девять ручных стволов и один лафетный, 3 звена газодымозащитной службы от пяти магистральных линий. Для мониторинга и оценки обстановки применяется беспилотная авиационная система, - сообщили в Главном управлении МЧС.



Когда пожар начался, из административных зданий вышли 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Около 20 часов появилась информация, что пожар локализован на площади 1800 кв.метров.





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